X

选择您要开设的帐户

亞太市場收評 2023.7.11

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

11 Jul 2023, 16:50

澳洲股市


今日澳洲指數集體上漲，S&P/ASX 200指數漲1.5%，報7108.9點； ASX All Ordinaries指數漲1.51%，報7315.8點；ASX Small Ordinaries指數漲2.14%，報2816.3點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：網絡服務提供商Megaport Ltd（+33.78%），金礦股 Bellevue Gold Ltd（+15.22%）以及金礦股Capricorn Metals Ltd（+8.13%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：建築服務集團Johns Lying Group（-1.87%）；腫瘤治療公司 Imugene Ltd（-1.14%）以及包裝服務公司 Amcor Ltd（-1.08%）。

S&P/ASX 200中的11個板塊全部上漲。信息技術漲幅最大，為2.6%。
 
來源：ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為South32 Ltd (24.14M)， Sayona Mining Ltd (21.87M)， Pilbara Minerals Ltd (15.67M)， Telstra (14.55M)， Beach Energy Ltd (12.51M)。

 

香港股市

香港股市早盤一度走高，午後小幅回落。恆生指數漲0.97%，報18659.83點；國企指數漲0.97%，報6295.85點；恆生科技指數漲1.47%，報4003.05點。南向資金今日淨賣出20.79億元，近5日累計淨買入50億。

盤面上，新能源汽車、電影、中概互聯走強。

新能源汽車板塊中，蔚來汽車漲11.8%，小鵬汽車漲8.9%，理想汽車漲4.37%，比亞迪股份漲2.8%，零跑汽車漲2.8%。

電影板塊中，IMAX China漲27.2%，阿里影業漲6.98%，稻草熊娛樂漲4.71%

中概互聯網多數上漲，騰訊漲1.52%，阿里漲2.01%，京東漲1.82%，網易漲1.73%，嗶哩嗶哩漲1.92%，小米漲2.06%。

 

商品外匯

現貨黃金白天持續走高，最高觸及1938.3美元/盎司；現貨白銀亞盤持續走高，歐盤開盤後一度跳水，在23.15附近獲得支撐。

WTI原油期貨震盪走高0.8%，現報73.7美元/桶。

美元指數弱勢下跌，目前價格小幅盤整，在101.3附近獲得支撐。

美元兌離岸人民幣走弱，盤中一度跌破7.2，歐盤開盤後小幅拉升，現報7.207。

澳元兌離岸人民幣走弱，上方阻力4.83，現報4.81。整體結構仍處於4.8 – 4.84的震盪區間。

澳元兌美元亞盤處於盤整，歐盤開盤後小幅跳水，價格在0.67獲得阻力，現報0.667。

歐元兌美元整體延續強勢，盤整突破1.1整數關口。目前處於該價格水平附近震盪。

英鎊兌美元日內走升，價格一度觸及1.29，現報1.289。


来自CMC的最新消息

Market outlook

這支清潔能源ETF能否實現一波強勢的上漲？

Invesco WilderHill Clean Energy ETF （PBW） 今年迄今上漲 12.47%。該基金持有的公司包括電動汽車製造商如Rivian、小鵬汽車、極星汽車、蔚來汽車，以及電池製造商包括Enovix、QuantumScape、SES AI等。這些公司可能會受益於美國總統拜登在《通貨削減法案》中對綠色政策的關注。這包括更嚴格的燃料排放法規、電動汽車稅收抵免以及推動更多電動汽車充電站的建設。

11 Jul 2023
Market update

一週展望：美國6月CPI料進一步降溫，美國銀行股財報季來臨！
Company earnings

美國銀行業財報季前瞻：重點關注及解析
Market update

亞太市場收評 2023.7.10

相关文章

Market update

一週展望：美國6月CPI料進一步降溫，美國銀行股財報季來臨！

美國6月CPI料繼續大幅降溫，加拿大央行或進一步加息至5%，花旗、摩根大通、富國銀行財報來襲

09 Jul 2023
Company earnings

美國銀行業財報季前瞻：重點關注及解析

包括摩根大通、富國銀行和花旗集團在內的美國各主要銀行將於7月14日開始發布第二季度季報。近日，美國銀行股在23家大型銀行通過壓力測試後大幅反彈，KBW銀行指數上漲5%，這是自3月份地區性銀行發生動盪以來的首次月線收漲。壓力測試的結果令大型銀行可以放心通過提高分紅和回購向股東派息，推動金融板塊迅速反彈。

07 Jul 2023
Market update

亞太市場收評 2023.7.10

今日澳洲指數高開低走，S&P/ASX 200指數跌0.54%，報7004點； ASX All Ordinaries指數跌0.51%，報7206.9點；ASX Small Ordinaries指數跌0.065%，報2757.3點。香港股市高開低走。恆生指數漲0.62%，報18479.72點；國企指數漲0.59%，報6235.24點；恆生科技指數漲1.13%，報3945.11點。南向資金今日淨賣出11.98億元，近5日累計淨買入75.34億。

10 Jul 2023
Market update

亞太市場收評 2023.7.7

今日澳洲指數延續下跌，S&P/ASX 200指數跌1.69%，報7042.3點； ASX All Ordinaries指數跌1.64%，報7244.1點；ASX Small Ordinaries指數跌1.67%，報2759.1點。香港股市全天弱勢，午後曾一度拉升，但隨後再次走低。恆生指數跌0.9%，報18365.7點；國企指數跌1.11%，報6198.86點；恆生科技指數跌1.21%，報3901.21點。南向資金今日淨賣出41.91億元，近5日累計淨買入67.05億。

07 Jul 2023