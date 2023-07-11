亞太市場收評 2023.7.11

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美國銀行業財報季前瞻：重點關注及解析

包括摩根大通、富國銀行和花旗集團在內的美國各主要銀行將於7月14日開始發布第二季度季報。近日，美國銀行股在23家大型銀行通過壓力測試後大幅反彈，KBW銀行指數上漲5%，這是自3月份地區性銀行發生動盪以來的首次月線收漲。壓力測試的結果令大型銀行可以放心通過提高分紅和回購向股東派息，推動金融板塊迅速反彈。