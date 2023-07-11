亞太市場收評 2023.7.11

澳洲股市
今日澳洲指數集體上漲，S&P/ASX 200指數漲1.5%，報7108.9點； ASX All Ordinaries指數漲1.51%，報7315.8點；ASX Small Ordinaries指數漲2.14%，報2816.3點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：網絡服務提供商Megaport Ltd（+33.78%），金礦股 Bellevue Gold Ltd（+15.22%）以及金礦股Capricorn Metals Ltd（+8.13%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：建築服務集團Johns Lying Group（-1.87%）；腫瘤治療公司 Imugene Ltd（-1.14%）以及包裝服務公司 Amcor Ltd（-1.08%）。
S&P/ASX 200中的11個板塊全部上漲。信息技術漲幅最大，為2.6%。
來源：ASX
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為South32 Ltd (24.14M)， Sayona Mining Ltd (21.87M)， Pilbara Minerals Ltd (15.67M)， Telstra (14.55M)， Beach Energy Ltd (12.51M)。
香港股市
香港股市早盤一度走高，午後小幅回落。恆生指數漲0.97%，報18659.83點；國企指數漲0.97%，報6295.85點；恆生科技指數漲1.47%，報4003.05點。南向資金今日淨賣出20.79億元，近5日累計淨買入50億。
盤面上，新能源汽車、電影、中概互聯走強。
新能源汽車板塊中，蔚來汽車漲11.8%，小鵬汽車漲8.9%，理想汽車漲4.37%，比亞迪股份漲2.8%，零跑汽車漲2.8%。
電影板塊中，IMAX China漲27.2%，阿里影業漲6.98%，稻草熊娛樂漲4.71%
中概互聯網多數上漲，騰訊漲1.52%，阿里漲2.01%，京東漲1.82%，網易漲1.73%，嗶哩嗶哩漲1.92%，小米漲2.06%。
商品外匯
現貨黃金白天持續走高，最高觸及1938.3美元/盎司；現貨白銀亞盤持續走高，歐盤開盤後一度跳水，在23.15附近獲得支撐。
WTI原油期貨震盪走高0.8%，現報73.7美元/桶。
美元指數弱勢下跌，目前價格小幅盤整，在101.3附近獲得支撐。
美元兌離岸人民幣走弱，盤中一度跌破7.2，歐盤開盤後小幅拉升，現報7.207。
澳元兌離岸人民幣走弱，上方阻力4.83，現報4.81。整體結構仍處於4.8 – 4.84的震盪區間。
澳元兌美元亞盤處於盤整，歐盤開盤後小幅跳水，價格在0.67獲得阻力，現報0.667。
歐元兌美元整體延續強勢，盤整突破1.1整數關口。目前處於該價格水平附近震盪。
英鎊兌美元日內走升，價格一度觸及1.29，現報1.289。