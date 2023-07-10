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亞太市場收評 2023.7.10

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

10 Jul 2023, 16:50

澳洲股市


今日澳洲指數高開低走，S&P/ASX 200指數跌0.54%，報7004點； ASX All Ordinaries指數跌0.51%，報7206.9點；ASX Small Ordinaries指數跌0.065%，報2757.3點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：金礦股 Bellevue Gold Ltd（+5.09%），工程集團 Monadelphous Group Ltd（+3.99%）以及金礦股Silver Lake Resources Ltd（+3.3%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：腫瘤治療公司 Imugene Ltd（-4.35%）；博彩公司Tabcorp Holdings Ltd（-3.13%）以及採礦公司 South32 Ltd（-3%）。

S&P/ASX 200中的11個板塊有10個板塊下跌。必選消費、工業跌幅居前，分別下跌1%和0.94%。信息技術板塊逆勢走高，小幅上漲0.2%
 
來源：ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為South32 Ltd (30.83M)， Pilbara Minerals Ltd (16.03M)， Telstra (12.71M)， Sayona Mining Ltd (11.87M)， Tabcorp Holdings Ltd (10.88M)。

 

香港股市


香港股市高開低走。恆生指數漲0.62%，報18479.72點；國企指數漲0.59%，報6235.24點；恆生科技指數漲1.13%，報3945.11點。南向資金今日淨賣出11.98億元，近5日累計淨買入75.34億。

盤面上，影視娛樂、綠電、中概互聯走強。

影視娛樂板塊中，貓眼娛樂漲6.15%，阿里影業漲4.88%，IMAX China漲4.67%，歡喜傳媒漲2.65%。

綠電板塊中，新奧能源漲6.43%，福萊特玻璃漲3.94%，信義能源漲2.48%，華潤電力漲2.41%。

中概互聯網多數上漲，騰訊漲0.67%，美團漲1.68%，阿里漲3.2%，京東漲1.71%，快手漲3.05%，網易漲1.96%

 

商品外匯


現貨黃金小幅震盪，目前價格在1920附近獲得支撐，或進一步挑戰上方阻力1933 - 1935。現貨白銀在23附近獲得支撐，關注價格能否向上突破23.3阻力

WTI原油期貨上週五衝高後，日內小幅回落，目前價格在73附近獲得支撐。

美元指數白天時段小幅反彈，下方支撐101.87。

美元兌離岸人民幣觸底反彈，下方支撐7.22，現報7.24。

澳元兌離岸人民幣走弱，上方阻力4.84，現報4.812。

澳元兌美元白天走弱，價格在0.67受到阻力，現報0.664。

歐元兌美元上週五衝高後，今日白天時段震盪回落，現報1.095。

英鎊兌美元高位震盪回落，現報1.281，上方阻力1.285。


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