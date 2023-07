亞太市場收評 2023.7.10

澳洲股市



今日澳洲指數高開低走,S&P/ASX 200指數跌0.54%,報7004點; ASX All Ordinaries指數跌0.51%,報7206.9點;ASX Small Ordinaries指數跌0.065%,報2757.3點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為:金礦股 Bellevue Gold Ltd(+5.09%),工程集團 Monadelphous Group Ltd(+3.99%)以及金礦股Silver Lake Resources Ltd(+3.3%)。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為:腫瘤治療公司 Imugene Ltd(-4.35%);博彩公司Tabcorp Holdings Ltd(-3.13%)以及採礦公司 South32 Ltd(-3%)。

S&P/ASX 200中的11個板塊有10個板塊下跌。必選消費、工業跌幅居前,分別下跌1%和0.94%。信息技術板塊逆勢走高,小幅上漲0.2%



來源:ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為South32 Ltd (30.83M), Pilbara Minerals Ltd (16.03M), Telstra (12.71M), Sayona Mining Ltd (11.87M), Tabcorp Holdings Ltd (10.88M)。

香港股市



香港股市高開低走。恆生指數漲0.62%,報18479.72點;國企指數漲0.59%,報6235.24點;恆生科技指數漲1.13%,報3945.11點。南向資金今日淨賣出11.98億元,近5日累計淨買入75.34億。

盤面上,影視娛樂、綠電、中概互聯走強。

影視娛樂板塊中,貓眼娛樂漲6.15%,阿里影業漲4.88%,IMAX China漲4.67%,歡喜傳媒漲2.65%。

綠電板塊中,新奧能源漲6.43%,福萊特玻璃漲3.94%,信義能源漲2.48%,華潤電力漲2.41%。

中概互聯網多數上漲,騰訊漲0.67%,美團漲1.68%,阿里漲3.2%,京東漲1.71%,快手漲3.05%,網易漲1.96%

商品外匯



現貨黃金小幅震盪,目前價格在1920附近獲得支撐,或進一步挑戰上方阻力1933 - 1935。現貨白銀在23附近獲得支撐,關注價格能否向上突破23.3阻力

WTI原油期貨上週五衝高後,日內小幅回落,目前價格在73附近獲得支撐。

美元指數白天時段小幅反彈,下方支撐101.87。

美元兌離岸人民幣觸底反彈,下方支撐7.22,現報7.24。

澳元兌離岸人民幣走弱,上方阻力4.84,現報4.812。

澳元兌美元白天走弱,價格在0.67受到阻力,現報0.664。

歐元兌美元上週五衝高後,今日白天時段震盪回落,現報1.095。

英鎊兌美元高位震盪回落,現報1.281,上方阻力1.285。