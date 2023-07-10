亞太市場收評 2023.7.10

Market update

今晚的非農數據會怎樣影響市場？

7月6日公佈的美國6月ADP就業人數超預期增長49.7萬人，預期為22.8萬人。其中休閒和酒店業新增就業人數最多，為23.2萬人；其次是建築業，為9.7萬人。市場擔心強勁的ADP就業人數會給今晚的非農就業人數帶來上行風險。市場預期美國6月非農就業新增22.5萬人，失業率預期小幅下降至3.6%。