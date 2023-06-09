亞太市場收評 2023.6.9

澳洲股市

今日澳洲指數小幅收漲，S&P/ASX 200指數漲0.32%，報7122.5點； ASX All Ordinaries指數漲1.63%，報7312.3點；ASX Small Ordinaries指數漲0.33%，報2798.7點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鎳礦公司 Nickel Industries Ltd（+13.29%），醫療公司Imugence Ltd（+7.53%）以及黃金勘探公司West African Resources Ltd（+5.33%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為： 建築服務商 Johns Lyng Group Ltd（-4.05%）；醫療保健公司Primary Heath Care Ltd（-3.39%）以及鋰資源勘探公司Lake Resources N.L.（-3.06%）。

S&P/ASX 200中的 11 個板塊漲跌互現。信息技術是表現最好的板塊，上漲 1.63%，並從近期的跌勢中反彈。該板塊在過去五天下跌了-2.95%。





來源：ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Sayona Mining Ltd (25.89M)，Nickel Industries Ltd (22.75M)，Plibara Minerals Ltd (20.79M)，Paladin Energy Ltd (15.57M)，South32 Ltd (12.43M)，Telstra (16.16M)。

香港股市

香港股市今日震盪上行。恆生指數漲0.47%，報19389.95點；國企指數漲0.75%，報6589.32點；恆生科技指數漲1.03%，報3934.22點。南向資金今日淨賣出12.55億元，近5日累計淨買入57.87億。

盤面上，醫藥、電力板塊走強，房地產、銀行、保險走弱。

醫藥板塊中，藥明生物漲2.99%，藥明康德漲5.35%，信達生物漲3.15%，凱萊英漲1.93%，康方生物漲3.64%。

電力板塊中，大唐環境漲13.75%，大唐發電漲2.55%，華電國際電力股份漲3.79%，中廣核新能源漲2.69%。

中概科技股午後衝高，尾盤小幅收斂，騰訊漲0.36%， 美團漲2.17%，阿里漲0.66%，京東漲0.21%。

商品外匯



現貨黃金亞盤震盪走弱，日內目前活動與1960 – 1966區間。現貨白銀亞盤表現相對強勢，延續向上態勢，價格站穩24之上。

WTI原油期貨昨日探底回升，今日盤整向上，價格運行在70之上，或呈現反彈態勢，上方阻力關注73 – 73.2。

美元指數白天時段企穩走高，在103.2附近獲得一定支撐 ，或再次向上挑戰104關口。

美元兌離岸人民幣日內走高，價格在7.11獲得支撐，價格在10日均線獲得支撐。

澳元兌離岸人民幣日內繼續呈現走高態勢，日內觸及高點4.8附近，關注價格能否形成進一步的向上突破。

澳元兌美元呈現震盪上行，價格突破0.67，企穩或進一步挑戰0.679。

歐元兌美元在1.0785受阻回落，下方支撐關注1.073。

英鎊兌美元在上方1.257受阻回落，目前結構上呈震盪上行態勢，下方支撐關注1.25。



