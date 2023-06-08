亞太市場收評 2023.6.8

澳洲股市
今日澳洲指數延續下跌，S&P/ASX 200指數跌0.26%，報7099.7點； ASX All Ordinaries指數跌0.3%，報7288.3點；ASX Small Ordinaries指數跌1.27%，報2789.6點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：能源公司New Hope Corporation Ltd（+8.6%），煤礦勘探公司 Whitehaven Coal Ltd（+5.54%）以及計算機服務公司Computershare Ltd（+4.7%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為： 醫療公司 Imugene（-7%）；物業基金管理公司（-6.34%）以及醫療設備公司 PolyNovo Ltd（-5.94%）。
S&P/ASX 200中的 11 個有6 個下跌。其中信息技術板塊領跌（-3.83%），主要受隔夜美股納斯達克下跌拖累。能源（+1.33%）、公共設備（+0.93%）漲幅居前。
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Sayona Mining Ltd (44.92M)，South32 Ltd (18.24M)，Telstra (16.16M)， Scentre Group (16.11M)， Mirvac Group (14.77M)。
香港股市
香港股市今日整體低開，午後指數發力向上，三大指數跌幅有所收斂。恆生指數漲0.25%，報19299.18點；國企指數跌0.02%，報6540.3點；恆生科技指數跌0.68%，報3894.3點。南向資金今日淨買入40.48億元，近5日累計淨買入46.17億。
盤面上，內房、銀行股走強，汽車板塊走弱。
房地產板塊方面，万科漲2.72%，貝殼漲2.65%，華潤置地漲1.05%，碧桂園漲10.19%，龍湖集團漲4.84%，中國鐵建漲2.48%。
內銀股方面，光大銀行漲2.46%，農業銀行漲2.3%，中信銀行漲1.87%，民生銀行漲1.58%，交通銀行漲1.14%。
汽車股多數下跌，小鵬汽車跌2.81%，五菱汽車跌2.67%，比亞迪股份跌1.98%，長城汽車跌1.47%，理想汽車跌1.12%。
商品外匯
現貨黃金亞盤整體呈現盤整行情，日內在1940附近獲得支撐並反彈逾7美金，價格在1935之上維持反彈觀點。現貨白銀亞盤表現相對強勢，在23.4獲得支撐後反彈逾1%。
WTI原油期貨昨日小幅走高，今日亞盤呈現盤整，日內關注價格能否突破73.1，下方支撐關注72。
美元指數亞盤小幅走弱，104.1上方具有明顯阻力。下方支撐關注103.2。
美元兌離岸人民幣亞盤衝高回落，日內最高觸及7.1557，價格在5日均線之上延續上漲。
澳元兌離岸人民幣日內繼續呈現走高態勢，上方目標4.8。
澳元兌美元亞盤呈現盤整，歐盤開始向上發力，價格目前運行於0.668。若突破6月7日高點0.671將有望挑戰0.679。
歐元兌美元日內盤整向上，價格重回107之上，價格或有望進一步反彈。
英鎊兌美元日內走強，4小時級別呈震盪上行趨。上方目標1.254。