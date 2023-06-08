亞太市場收評 2023.6.8

Market update

恐慌指數跌至疫情前最低，警惕過度樂觀的市場情緒

VIX指數是芝加哥期權交易所市場波動率指數的簡稱，即被用於衡量標普500指數未來30天的隱含波動率。即VIX指數在升高的時候意味著市場不確定性或出現經濟衰退，市場的波動率會大幅提高，而當波動率處於低位時，VIX指數會持續降低，反映市場較穩定的情緒。 VIX與股價通常呈現負相關性。