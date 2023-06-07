亞太市場收評 2023.6.7

澳洲股市



今日澳洲指數小幅收跌，S&P/ASX 200指數跌0.16%，報7118點； ASX All Ordinaries指數跌0.13%，報7310.4點；ASX Small Ordinaries指數上漲0.08%，報2825.6點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：醫療設備公司 PolyNovo Ltd（+15.81%），金融科技公司 Block Inc（+4.67%）以及教育服務機構IDP Education Ltd （+3.57%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為： Beach Energy Ltd（-8.1%）；工業化學品公司 Incitec Pivot Ltd（-4.75%）以及礦產公司Syrah Resources Ltd（-3.72%）。

S&P/ASX 200中的 11 個板塊有 7 個板塊下跌。非必需消費品是表現最好的板塊（+0.81%），能源（-0.72%），金融（-0.66%）板塊跌幅居前。





來源：ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Sayona Mining Ltd (71.89M)，Paladin Energy Ltd (30.01M)， Beach Energy Ltd (25.14M)， South32 Ltd (23.64M)， Incitec Pivot Ltd (17.82M)。

香港股市



香港股市全天收紅。恆生指數漲0.8%，報19252點；國企指數漲0.95%，報6541.16點；恆生科技指數漲2.26%，報3921.02點。南向資金今日淨買入2.41億元，近5日累計淨賣出30.94億。

盤面上，新能源汽車，中概科技股走高。

新能源汽車方面，長城汽車漲4.13%，理想汽車漲3.98%，廣汽集團漲2.99%，蔚來漲1.25%，比亞迪股份漲0.32%。

中概科技股方面，騰訊控股漲1.33%，美團漲1.4%，阿里巴巴漲2.06%，網易漲3.76%，快手漲4%。

綠電板塊延續弱勢，新奧能源跌1.15%，華潤電力跌1.14%，龍源電力跌4.05%，福萊特玻璃漲2.07%，金鳳科技跌1.22%。

商品外匯



現貨黃金亞盤午後跳水10美金，價格運行在1955附近並獲得顯著支撐，支撐之上看反彈至1980。現貨白銀日內小幅走弱，1小時級別處於震盪態勢，關注下方23.3支撐。

WTI原油期貨亞盤小幅走弱，日內仍關注70 – 71附近支撐的反彈機遇。

美元指數亞盤整體呈現溫和上漲態勢，日內關注阻力104.3 – 104.5

美元兌離岸人民幣日內繼續走高，日內最高觸及7.14附近，目前需關注價格能否突破企穩。

澳元兌離岸人民幣日內呈小幅走高態勢，目前價格運行至4.76附近。在出現回踩在4.7上方或進一步上探4.8。

澳元兌美元亞盤呈震盪趨勢，價格在0.67有一定阻力。若突破或進一步挑戰0.679

歐元兌美元日內走低，價格失守107，參考下方支撐1.063

英鎊兌美元走弱測試頸線支撐1.239，若能企穩或再次反彈



