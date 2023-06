亞太市場收評 2023.6.7

澳洲股市



今日澳洲指數小幅收跌,S&P/ASX 200指數跌0.16%,報7118點; ASX All Ordinaries指數跌0.13%,報7310.4點;ASX Small Ordinaries指數上漲0.08%,報2825.6點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為:醫療設備公司 PolyNovo Ltd(+15.81%),金融科技公司 Block Inc(+4.67%)以及教育服務機構IDP Education Ltd (+3.57%)。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為: Beach Energy Ltd(-8.1%);工業化學品公司 Incitec Pivot Ltd(-4.75%)以及礦產公司Syrah Resources Ltd(-3.72%)。

S&P/ASX 200中的 11 個板塊有 7 個板塊下跌。非必需消費品是表現最好的板塊(+0.81%),能源(-0.72%),金融(-0.66%)板塊跌幅居前。





來源:ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Sayona Mining Ltd (71.89M),Paladin Energy Ltd (30.01M), Beach Energy Ltd (25.14M), South32 Ltd (23.64M), Incitec Pivot Ltd (17.82M)。

香港股市



香港股市全天收紅。恆生指數漲0.8%,報19252點;國企指數漲0.95%,報6541.16點;恆生科技指數漲2.26%,報3921.02點。南向資金今日淨買入2.41億元,近5日累計淨賣出30.94億。

盤面上,新能源汽車,中概科技股走高。

新能源汽車方面,長城汽車漲4.13%,理想汽車漲3.98%,廣汽集團漲2.99%,蔚來漲1.25%,比亞迪股份漲0.32%。

中概科技股方面,騰訊控股漲1.33%,美團漲1.4%,阿里巴巴漲2.06%,網易漲3.76%,快手漲4%。

綠電板塊延續弱勢,新奧能源跌1.15%,華潤電力跌1.14%,龍源電力跌4.05%,福萊特玻璃漲2.07%,金鳳科技跌1.22%。

商品外匯



現貨黃金亞盤午後跳水10美金,價格運行在1955附近並獲得顯著支撐,支撐之上看反彈至1980。現貨白銀日內小幅走弱,1小時級別處於震盪態勢,關注下方23.3支撐。

WTI原油期貨亞盤小幅走弱,日內仍關注70 – 71附近支撐的反彈機遇。

美元指數亞盤整體呈現溫和上漲態勢,日內關注阻力104.3 – 104.5

美元兌離岸人民幣日內繼續走高,日內最高觸及7.14附近,目前需關注價格能否突破企穩。

澳元兌離岸人民幣日內呈小幅走高態勢,目前價格運行至4.76附近。在出現回踩在4.7上方或進一步上探4.8。

澳元兌美元亞盤呈震盪趨勢,價格在0.67有一定阻力。若突破或進一步挑戰0.679

歐元兌美元日內走低,價格失守107,參考下方支撐1.063

英鎊兌美元走弱測試頸線支撐1.239,若能企穩或再次反彈