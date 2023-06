亞太市場收評 2023.6.6

澳洲股市



今日澳聯儲超預期加息25個基點,澳洲指數受挫,S&P/ASX 200指數跌1.2%,報7129.6點; ASX All Ordinaries指數跌1.1%,報7319.9點;ASX Small Ordinaries指數跌0.83%,報2823.3點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為:煤礦勘探公司 Whitehaven Coal Ltd(+4.38%),能源公司New Hope Corporation Ltd(+3.54%)以及鋰鉭生產商Pilbara Minerals Ltd (+1.97%)。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為: ASX Ltd(-10.22%);軟件服務商Brainchip Holdings Ltd(-8.70%)以及媒體公司Domain Group(-5.63%)。

S&P/ASX 200中的 11 個板塊有 10 個下跌。公用事業是表現最好的板塊(+0.54%),非必選消費(-2.16%)、工業(-1.56%)、金融(-1.46%)板塊跌幅居前。



來源:ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Paladin Energy Ltd (30.35M), Incitec Pivot Ltd (25.61M), Sayona Mining Ltd (24.22M), South32 Ltd (22.84M), Pilbara Minerals Ltd (19.09M)。

香港股市

香港股市今日高開低走。恆生指數跌0.05%,報19099.28點;國企指數漲0.24%,報6479.64點;恆生科技指數跌0.17%,報3834.34點。南向資金今日淨賣出81.3億元,近5日累計淨賣出37.22億。

盤面上。啤酒,房地產板塊漲幅居前 ,半導體、電力板塊走弱。

啤酒板塊中,百威亞太漲3.15%,華潤啤酒漲2.98%,青島啤酒漲1.76%。

房地產板塊中。華潤置地漲4.6%,中國海外發展漲4.41%,貝殼漲1.44%,万科漲1.66%,龍湖集團漲7.76%,碧桂園漲6.16%。

電力板塊中多股下跌,福萊特玻璃跌3.34%,華潤電力跌2.99%,中國電力跌2.03%,大唐發電跌3.7%,金風科技跌1.71%。

商品外匯

現貨黃金亞盤呈現高位回落,價格在1964附近受阻。短線關注下方支撐1953。現貨白銀受阻於23.7承壓下挫,現報23.45。

WTI原油期貨在昨日高開低走後,今日繼續延續下跌態勢,目前價格跌至70.6附近。若失守70則參考支撐67.5。

美元指數亞盤先抑後揚,盤中觸及103.75後迅速反彈,目前價格在104關口交投。形成突破或進一步上行至104.3。

美元兌離岸人民幣日內繼續走高,盤中觸及阻力7.137後小幅回落。該位置為近幾個交易日的高點區域。若不能進一步突破或陷入調整。

澳元兌離岸人民幣日內呈走高態勢,價格突破4.7。目前上行結構完好或上行至4.8。

澳元兌美元在澳聯儲加息後走高,盤中最高觸及0.6684,目前價格小幅回落,但反彈趨勢完好或進一步走高至0.679。

歐元兌美元日內走低,價格走低至1.07附近。參考下方支撐1.063。

英鎊兌美元日內回吐部分昨日漲幅,但反彈結構暫時完好,回踩參考支撐1.239 - 1.24。