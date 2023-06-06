亞太市場收評 2023.6.6

澳洲股市



今日澳聯儲超預期加息25個基點，澳洲指數受挫，S&P/ASX 200指數跌1.2%，報7129.6點； ASX All Ordinaries指數跌1.1%，報7319.9點；ASX Small Ordinaries指數跌0.83%，報2823.3點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：煤礦勘探公司 Whitehaven Coal Ltd（+4.38%），能源公司New Hope Corporation Ltd（+3.54%）以及鋰鉭生產商Pilbara Minerals Ltd （+1.97%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為： ASX Ltd（-10.22%）；軟件服務商Brainchip Holdings Ltd（-8.70%）以及媒體公司Domain Group（-5.63%）。

S&P/ASX 200中的 11 個板塊有 10 個下跌。公用事業是表現最好的板塊（+0.54%），非必選消費（-2.16%）、工業（-1.56%）、金融（-1.46%）板塊跌幅居前。



來源：ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Paladin Energy Ltd (30.35M)， Incitec Pivot Ltd (25.61M)， Sayona Mining Ltd (24.22M)， South32 Ltd (22.84M)， Pilbara Minerals Ltd (19.09M)。

香港股市

香港股市今日高開低走。恆生指數跌0.05%，報19099.28點；國企指數漲0.24%，報6479.64點；恆生科技指數跌0.17%，報3834.34點。南向資金今日淨賣出81.3億元，近5日累計淨賣出37.22億。

盤面上。啤酒，房地產板塊漲幅居前 ，半導體、電力板塊走弱。

啤酒板塊中，百威亞太漲3.15%，華潤啤酒漲2.98%，青島啤酒漲1.76%。

房地產板塊中。華潤置地漲4.6%，中國海外發展漲4.41%，貝殼漲1.44%，万科漲1.66%，龍湖集團漲7.76%，碧桂園漲6.16%。

電力板塊中多股下跌，福萊特玻璃跌3.34%，華潤電力跌2.99%，中國電力跌2.03%，大唐發電跌3.7%，金風科技跌1.71%。

商品外匯

現貨黃金亞盤呈現高位回落，價格在1964附近受阻。短線關注下方支撐1953。現貨白銀受阻於23.7承壓下挫，現報23.45。

WTI原油期貨在昨日高開低走後，今日繼續延續下跌態勢，目前價格跌至70.6附近。若失守70則參考支撐67.5。

美元指數亞盤先抑後揚，盤中觸及103.75後迅速反彈，目前價格在104關口交投。形成突破或進一步上行至104.3。

美元兌離岸人民幣日內繼續走高，盤中觸及阻力7.137後小幅回落。該位置為近幾個交易日的高點區域。若不能進一步突破或陷入調整。

澳元兌離岸人民幣日內呈走高態勢，價格突破4.7。目前上行結構完好或上行至4.8。

澳元兌美元在澳聯儲加息後走高，盤中最高觸及0.6684，目前價格小幅回落，但反彈趨勢完好或進一步走高至0.679。

歐元兌美元日內走低，價格走低至1.07附近。參考下方支撐1.063。

英鎊兌美元日內回吐部分昨日漲幅，但反彈結構暫時完好，回踩參考支撐1.239 - 1.24。



