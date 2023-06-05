亞太市場收評 2023.6.5

澳洲股市



今日澳洲指數全天走高，S&P/ASX 200指數漲1%，報7216.3點； ASX All Ordinaries指數漲0.95%，報7401.2點；ASX Small Ordinaries指數漲0.54%，報2846.8點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：軟件服務商 BrainChip Holdings Ltd（+5.75%），珠寶零售商Lovisa Holdings Ltd（+5.25%）以及工程服務供應商NRW Holdings Ltd（+5.02%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為： 黃金生產和勘探公司 Capricorn Metals Ltd（-4.67%）；黃金生產和勘探公司 Silver Lake Resources Ltd（-4.09%）以及黃金生產和勘探公司Perseus Mining Ltd（-2.89%）。

S&P/ASX 200的 11 個板塊中有 9 個板塊收高。非必需消費品（+1.78%）是表現最好的板塊，信息技術板塊整體走弱（-1.03%）。





來源：ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Telstra (27.02M)， Sayona Mining Ltd (24.72M)， Evolution Mining Ltd (16.47M)，Pilbara Minerals Ltd (16.05M)，South32 Ltd (15.27M)。

香港股市

香港股市今日震盪上行。恆生指數漲0.84%，報19108.5點；國企指數漲0.55%，報6463.9點；恆生科技指數漲0.43%，報3840.77點。南向資金今日淨買入108.85億元，近5日累計淨買入58.1億。

盤面上。半導體板塊表現強勢，中芯國際漲6.32%，ASMPT漲3.74%，華虹半導體漲1.54%，英恆科技漲3.26%

中概科技股漲跌互現。騰訊控股漲1.2%，美團平收，阿里巴巴漲0.3%，京東跌0.07%，快手漲0.7%，百度跌0.46%，網易跌1.1%，小米漲1.68%。

房地產板塊中，由於週末房地產刺激政策的預期落空，今日地產股多數低開，但收盤均有所收斂。龍湖集團漲0.12%，華潤萬像生活跌2.2%，信和置業漲0.39%，万科漲0.19%，碧桂園跌3.95%，貝殼漲0.85%。

商品外匯

現貨黃金亞盤整體表現低迷，持續呈現短線下跌趨勢，但日內觸及低點1938後有所反彈，該位置為5月下旬以來形成的低位支撐區域附近。

現貨白銀亞盤趨勢與黃金相同，日內支撐可參考23.4附近。

WTI原油期貨受週末沙特減產消息刺激，早盤一度高開至75美元/桶，但隨後回吐部分漲幅並回補了跳空高開的缺口，目前短線價格再次出現上揚，價格支撐參考72.4。

美元指數亞盤小幅走高，目前價格在104上方運行，上方104.4-104.6為重要阻力區域。

美元兌離岸人民幣日內繼續走高，重新回到7.1上方，目前觀察價格能否突破6月1日高點7.14。

澳元兌離岸人民幣日內呈走高態勢，價格再次來到4.7上方。目前結構上仍呈現震盪上行態勢。

澳元兌美元日內走軟，目前0.65支撐仍有效，反彈趨勢暫時有效。

歐元兌美元日內走低，下方支撐1.0635。

英鎊兌美元日內下跌至頸線1.239獲得支撐，在不跌破該水平位的情形下或再次反彈。



