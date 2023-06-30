亞太市場收評 2023.6.30

澳洲股市



今日澳洲指數低開收紅，S&P/ASX 200指數漲0.12%，報7203.3點； ASX All Ordinaries指數漲0.16%，報7401.5點；ASX Small Ordinaries指數漲0.12%，報2794.3點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：基礎設施公司 Downer EDI Ltd（+4.31%），軟件服務公司 Life360 Inc（+3.83%）以及醫療保健公司 Healius Ltd（+2.91%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：基金及數據管理公司 Link Administration Holdings Ltd（-13.92%）；多元化地產集團 Abacus Property Group（-3.24%）以及物業基金管理公司 Centuria Capital Group（-2.66%）。

S&P/ASX 200中的11 個板塊中有 8 個板塊收高。信息技術是表現最好的板塊，上漲0.83%，過去五天累計上漲4.52%。



來源：ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Sayona Mining Ltd (30.04M)，Telstra (20.73M)， Pilbara Minerals Limited (18.25M)，South32 Ltd (14.09M)，Mirvac Group (12.67M)。

香港股市



香港股市弱勢整理，接近平收，恆生指數跌0.09%，報18916.43點；國企指數跌0.03%，報6424.88點；恆生科技指數跌0.56%，報3911.31點。南向資金今日淨買入16.65億元，近5日累計淨賣出12.19億。

盤面上，汽車、鋰電池板塊走強，家電、中概互聯走弱。

汽車板塊中，零跑汽車漲5.47%，蔚來汽車漲4.84%，長城汽車漲4.79%，吉利汽車漲2.8%，廣汽集團漲2.41%。

鋰電池板塊中，中創新航漲7.79%，天齊鋰業漲5.31%，贛鋒鋰業漲2.82%。

家電板塊中，JS環球生活跌83.71%，帶崩板塊，TCL電子跌1.45%，創維集團跌2.54%。

中概互聯網股悉數下跌，騰訊跌0.6%，阿里巴巴跌1.22%，美團跌1.92%，快手跌2.99%

商品外匯



現貨黃金弱勢盤整，午後小幅跳水指1903.7美元後回升，目前價格報1906，關注下方支撐1890 – 1900；現貨白銀上午溫和反彈，午後迅速跳水，自22.7的日內高點下滑，現報22.45，關注下方支撐22。

WTI原油期貨溫和向上反彈，價格再次觸及70美元關口，關注價格在突破後能否企穩於該整數位。

美元指數白天時段整體在102.88 – 103小幅震盪。

美元兌離岸人民幣上午走強，最高觸及7.272，隨後小幅回落，現報7.2655。

澳元兌離岸人民幣在4.8附近企穩反彈，現報4.812，或進一步上探至4.85

澳元兌美元仍處於底部盤整階段，整體活動於0.66 – 0.664區間。

歐元兌美元白天時段弱勢盤整，目前價格處於1.085 – 1.0875區間。

英鎊兌美元亞盤在觸及1.26後再次形成反彈，現報1.2645，或形成進一步向上反彈。



