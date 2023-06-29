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亞太市場收評 2023.6.29

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

29 Jun 2023, 16:30

澳洲股市

今日澳洲指數高開低走，S&P/ASX 200指數跌0.02%，報7194.9點； ASX All Ordinaries指數漲0.07%，報7389.6點；ASX Small Ordinaries指數漲0.22%，報2791點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：房地產廣告公司 Domain Holdings Australia Ltd（+5.1%），鈾生產公司 Paladin Energy Ltd（+4.3%）以及黃金公司 West African Resources Ltd（+3.59%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：乳製品供應商 Bega Cheese Ltd（-6.11%）；食品公司 Collins Foods Ltd（-3.82%）以及天然氣運輸公司 APA Group（-3.29%）。

S&P/ASX 200中的11個板塊中有7個板塊收高。信息技術是表現最好的板塊，上漲+1.81%。公用事業和房地產板塊走弱，分別跌1.28%和0.98%。
 
來源：ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為AMP Ltd (21.29M)， Pilbara Minerals Limited (20M)， Sayona Mining Ltd (19.93M)， Paladin Energy Ltd (18.34M)， Scentre Group (17.31M)。

 

香港股市


香港股市全天走弱，回吐近兩日大半漲幅。恆生指數跌1.24%，報18934.36點；國企指數跌1.45%，報6426.59點；恆生科技指數跌1.71%，報3933.44點。南向資金今日淨賣出35.89億元，近5日累計淨賣出37.1億。

盤面上，體育用品、生物科技、內房板塊領跌；電力板塊逆勢走高。

體育用品板塊中，波司登跌8.19%，李寧跌6.23%，安踏跌4.73%，滔搏跌3.15%。

生物科技板塊中，永泰生物-B跌8.13%，藥明生物跌4.89%，康希諾生物跌2.83%，中國生物製藥跌2.03%。

內房板塊中，龍光集團跌9.2%，新城發展跌5%，綠地香港跌4.4%，碧桂園跌4.85%。

電力板塊中，瑞風新能源漲5.33%，粵豐環保漲6.7%。

 

商品外匯


現貨黃金早間下挫，午後在1902附近獲得支撐，關注價格能否企穩；現貨白銀整天呈現盤整，價格在22.68獲得支撐。

WTI原油期貨亞盤白天時段震盪走弱，上方關注阻力69.7，目前價格運行於69附近，下方支撐關注67。

美元指數亞盤呈現反彈，歐盤開盤後小幅跳水20個點，目前價格運行於102.6附近。

美元兌離岸人民幣上午走強，最高觸及7.266，午後小幅回落，目前價格運行於7.248附近。

澳元兌離岸人民幣整體呈現盤整，目前價格在4.8附近交投。

澳元兌美元觸底反彈，價格在0.66獲得支撐。

歐元兌美元早間一度走弱，午後在1.088觸底後反彈，價格再次回到1.09上方，現報1.0917。

英鎊兌美元在1.26附近形成雙底，現報1.2647，或形成進一步向上反彈。


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