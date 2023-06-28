亞太市場收評 2023.6.28

澳洲股市



今日澳洲指數收紅，S&P/ASX 200指數漲1.1%，報7196.5點； ASX All Ordinaries指數漲1.15%，報7384.1點；ASX Small Ordinaries指數漲1.64%，報2784.8點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：娛樂集團 The Star Entertainment Group Ltd（+11.5%），腫瘤治療公司Imugene Ltd（+8.33%）以及礦產公司 Syrah Resources Ltd（+8.08%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：乳製品供應商 Bega Cheese Ltd（-8.53%）；鋰礦公司 Sayona Mining Ltd（-2.86%）以及建築公司 Johns Lying Group（-1.88%）。

S&P/ASX 200中的11 個板塊中有 10 個板塊收高。非必需消費品是表現最好的板塊，上漲了+2.14%，並從近期的跌勢中反彈。



來源：ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Alumina Ltd (28.58M)， Telstra (27.42M)，Sayona Mining Ltd (25.90M)， Pilbara Minerals Limited (25.29M)，Scentre Group (15.15M)。

香港股市



香港股市今日低開收紅，指數呈現縮量。恆生指數漲0.12%，報19172.05點；國企指數漲0.26%，報6521.22點；恆生科技指數漲0.75%，報4001.97點。南向資金今日淨買入73.09億元，近5日累計淨賣出30.75億。

盤面上，食品、新能源汽車、電力板塊領漲大盤。

食品板塊中，達利食品漲28.68%，天韻國際控股漲13.29%，中國旺旺漲2.16%。

新能源汽車板塊中，小鵬汽車漲11.18%，蔚來汽車漲7.18%，零跑汽車漲4.32%，理想汽車漲2.76%。

電力板塊中，中國天化工漲10.71%，華電國際電力股份漲2.99%，華能國際電力股份漲2.98%，中電控股漲1.32%。

商品外匯



現貨黃金日內繼續呈現走弱態勢，失守1910美元支撐；現貨白銀上午小幅反彈，午後在23美元承壓下挫，現報22.7美元/盎司。

WTI原油期貨亞盤呈現底部盤整，歐盤後跳水，價格跌破68美元，現報67.4美元/桶。

美元指數呈現溫和反彈，若突破102.28或進一步上探至102.4。

美元兌離岸人民幣走強續創去年11月以來高點，現報7.255。

澳元兌離岸人民幣呈現反彈，目前在4.8之上獲得支撐。

澳元兌美元繼續呈現走低態勢，跌破支撐0.667附近，最低觸及0.6617附近，現報0.663。

歐元兌美元日內整體呈現弱勢盤整，價格在1.096附近受阻。

英鎊兌美元呈現盤整，歐盤開盤後跳水，跌至1.27附近，關注1.269 – 1.27的支撐情況。



