亞太市場收評 2023.6.27

Market outlook

是否到了逃離美國科技股的時候？

6月26日，美國科技股“七巨頭”均錄得不同程度的下跌，其中特斯拉跌6.06%，在一周內股價下跌12.2%，英偉達跌3.74%，Meta跌3.55%，谷歌A跌3.27%。在過去的一周美股科技股遭多家大行下調評級，例如摩根士丹利、巴克萊銀行以及高盛等均下調特斯拉評級從“買入”到中性，瑞銀也下調谷歌的評級從“買入”到“中性”。