亞太市場收評 2023.6.27

澳洲股市
今日澳洲指數集體反彈，S&P/ASX 200指數漲0.56%，報7118.2點； ASX All Ordinaries指數漲0.49%，報7300點；ASX Small Ordinaries指數漲0.01%，報2739.9點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：食品公司Collins Foods Ltd（+17.68%），物業基金管理公司 Centuria Capital Group（+5.41%）以及地產信託公司 Scentre Group（+3.98%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：醫療保險公司 Medibank Private Ltd（-3.91%）；黃金公司 Capricorn metals Ltd（-2.82%）以及能源公司 New Hope Corporation Ltd（-2.66%）。
S&P/ASX 200中的11 個板塊中有 6 個板塊收高。房地產是表現最好的板塊，上漲了 +1.95%，並從近期的跌勢中反彈。信息技術、通信服務板塊走弱。
來源：ASX
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Sayona Mining Ltd (28.75M)，Pilbara Minerals Limited (19.23M)，AMP Ltd (16.34M)，Coronado Global Resources Inc (14.49M)，Scentre Group (13.29M)。
香港股市
香港股市今日強勢反彈，結束五日連續下跌，恆生指數漲1.88%，報19148.13點；國企指數漲2.08%，報6504.62點；恆生科技指數漲2.57%，報3972.17點。南向資金今日淨賣出73.59億元，近5日累計淨賣出32.77億。
盤面上，信息安全、內房、光伏走高。
內房板塊中，華潤置地漲5.97%，万科漲4.56%，龍湖集團漲8.17%，碧桂園漲7.1%，碧桂園服務漲11.26%。
信息安全板塊中，中興通訊漲6.34%，金山軟件漲5.88%，中國軟件國際漲2.22%。
光伏板塊中，信義光能漲1.72%，福萊特玻璃漲4.06%，信義玻璃漲5.31%，信義能源漲2.56%，協鑫新能源漲3.85%
商品外匯
現貨黃金仍處於底部弱勢震盪中，目前價格盤整在1925附近，下方支撐關注1920，1910；現貨白銀亞盤反彈，歐盤受阻於23整數關口回落，現報22.88美元/盎司。
WTI原油期貨仍維持震盪格局，亞盤衝高至70後回落，關注後續能否突破該阻力位。
美元指數震盪走弱，在102.4下方偏向空頭。
美元兌離岸人民幣衝高至7.249後回落，但在7.21附近獲得支撐。
澳元兌離岸人民幣整體走弱，從日高4.85附近回落，現報4.829。
澳元兌美元早間一度衝高至0.672，午後迅速回落，近乎回吐所有漲幅，現報0.668。
歐元兌美元日內整體呈現反彈，價格在1.09附近獲得支撐。
英鎊兌美元午後一度衝高至1.2758，歐盤開盤後迅速下滑，現報1.273。