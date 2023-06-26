澳洲股市
今日澳洲指數震盪走弱，S&P/ASX 200指數跌0.29%，報7078.7點； ASX All Ordinaries指數跌0.3%，報7264.1點；ASX Small Ordinaries指數跌0.13%，報2739.5點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：黃金公司Capricorn Metals Ltd（+4.94%），快消公司 Metcash Ltd（+4.74%）以及黃金公司 Silver Lake Resources Ltd（+4.3%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：石墨生產商 Syrah Resources Ltd（-5.95%）；臨床免疫腫瘤公司 Imugene Ltd（-4.5%）以及娛樂公司 The Star Entertainment Group Ltd（-3.83%）。
S&P/ASX 200中的11 個板塊中有 9 個板塊下跌。信息技術是表現最好的板塊，上漲 0.88%，並從近期的跌勢中反彈。該板塊過去五天下跌4.47%。
來源：ASX
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Sayona Mining Ltd (36.58M)，Telstra (18.23M)，Pilbara Minerals Limited (14.14M)，Scentre Group (14.02M)，South32 Ltd (13.60M)。
香港股市
香港股市震盪走弱，連續五日收陰，恆生指數跌0.51%，報18794.13點；國企指數跌0.35%，報6372.19點；恆生科技指數跌0.17%，報3872.61點。南向資金今日淨買入31.93億元，近5日累計淨賣出55.45億。
盤面上，地產、半導體走弱，綠電、醫藥板塊走高。
地產板塊中，龍湖集團跌3.77%，九龍倉置業跌1.99%，万科跌0.2%，新鴻基地產跌0.97%，貝殼漲3.19%，信和置業漲1.17%
半導體板塊中，ASMPT跌1.74%，中芯國際跌0.9%，華虹半導體跌0.6%。
醫藥板塊領漲板塊，華領醫藥-B漲19.46%，樂普生物-B漲8.49%，瀚森製藥漲5.07%，康方生物漲4.96%，藥明康德漲3.42%。
綠電板塊中，金風科技漲10.72%，信義能源漲5.88%，華潤電力漲5.88%，中國電力漲4.85%，大唐發電漲4.32%。
商品外匯
現貨黃金白天時段高開高走，延續上週五探底回升態勢，目前價格重回1930美元之上；現貨白銀日內走高約1.8%，現報22.8美元/盎司。
WTI原油期貨承壓於70美元回落，現報68.8美元/桶。
美元指數亞歐盤呈現盤整，價格目前在102.3之上獲得支撐。
美元兌離岸人民幣繼續呈現走高態勢，價格最高觸及7.24。
澳元兌離岸人民幣止跌回升，在4.81獲得支撐反彈，現報4.826。
澳元兌美元白天繼續走弱，日內關注支撐0.666。
歐元兌美元走弱，價格失守109，關注下方支撐1.084。
英鎊兌美元溫和反彈，價格在1.27之上獲得支撐，現報1.273。