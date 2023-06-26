Market update

一週展望：美國5月PCE，中國6月官方製造業PMI。

週五將發布的PCE數據可能會在某種程度上給美聯儲關於其還將加息兩次的說法進一步潑冷水。幾週前，美聯儲警告稱，雖然已決定實施暫停加息，但仍認為通脹風險偏上行，市場應為5.6的最終利率做好準備。