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亞太市場收評 2023.6.21

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

21 Jun 2023, 16:20

澳洲股市

今日澳洲指數悉數下跌，S&P/ASX 200指數跌0.58%，報7314.9點； ASX All Ordinaries指數跌0.57%，報7505.6點；ASX Small Ordinaries指數跌0.31%，報2848.2點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：生物製藥公司 Telix Pharmaceuticals Ltd（+5.77%），食品公司 Collins Foods Ltd（+5.18%）以及鋰礦公司 Lake Resources NL（+4.92%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：旅行集團 Flight Centre Travel Group Ltd（-6.88%）；黃金公司 Silver Lake Resources Ltd（-5.69%）以及電信公司 TPG Telecom Ltd（-5.40%）。

S&P/ASX 200中的11個板塊中有10個下跌。能源，可選消費，信息技術，材料跌幅均超1%，必需消費品逆勢上漲（+0.71%）。


 
來源：ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Sayona Mining Ltd (33.2M)，Pilbara Minerals Limited (30.14M)，Telstra (26.67M)，South32 Ltd (23.31M)，Cleanaway Waste Management Ltd (15.82M)。

 

香港股市


香港股市整體低開低走，連續三日走弱，恆生指數跌1.98%，報19218.35點；國企指數跌2.24%，報6505.81點；恆生科技指數跌2.79%，報3961.58點。南向資金今日淨賣出32.63億元，近5日累計淨賣出160.02億。

盤面上，服裝、中概互聯，內房領跌，新能源汽車板塊逆勢走高。

服裝板塊中，安踏體育跌5.46%，李寧跌5.38%，波司登跌3.75%，申洲國際跌4.29%。

中概互聯網多數公司大幅下跌，騰訊跌2.74%，美團跌3.55%，阿里巴巴跌4.13%，京東跌4.74%，快手跌3.09%，嗶哩嗶哩跌7.42%。

內房股連續三日收陰。碧桂園跌1.82%，万科跌1.51%，龍湖集團跌3.09%，中國鐵建跌0.52%，華潤置地跌0.89%。

新能源汽車逆勢上漲，蔚來漲3.97%，零跑漲3.74%，理想汽車漲2.18%，小鵬汽車漲2.23%，比亞迪股份漲0.61%。

 

商品外匯


現貨黃金白天時段低位盤整，關注下方1930支撐。白銀亞歐盤連續走弱，關注23支撐。

WTI原油期貨延續反彈，價格在71.2之上運行。

美元指數亞歐盤呈現溫和反彈，價格目前在102之上獲得支撐。

美元兌離岸人民幣白天沖高回落，最高觸及7.203後回落，但在7.19之上具有支撐。

澳元兌離岸人民幣衝高回落，上午時段一度觸及4.892，午後跳水，現報4.871。

澳元兌美元亞盤溫和反彈，午後跳水，價格在0.68受到阻力，現報0.676。

歐元兌美元亞盤時段弱勢走低，歐盤後上揚，現報1.0915。

英鎊兌美元呈現盤整，午後試圖衝高突破1.28阻力失敗，現報1.276。

 

 


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今日澳洲指數全線走高，S&P/ASX 200指數漲0.86%，報7357.8點； ASX All Ordinaries指數漲0.79%，報7548.5點；ASX Small Ordinaries指數漲0.64%，報2857點。香港股市整體低開低走。恆生指數跌1.54%，報19607.08點；國企指數跌1.79%，報6654.94點；恆生科技指數跌2.47%，報4075.17點。南向資金今日淨賣出29.53億元，近5日累計淨賣出111.89億。

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