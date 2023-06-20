亞太市場收評 2023.6.20

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一週展望：鮑威爾國會聽證會、英國央行利率決議，納指或迎來修復

美聯儲在上周雖然暫停加息，但仍向市場傳達了在今年剩下的會議中可能再次加息50個基點的預期。在本週的國會聽證會中，美國立法者可能會質疑為什麼美聯儲認為它仍需要再度加息以解決目前已經大幅消退的通脹問題。