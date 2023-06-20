亞太市場收評 2023.6.20

澳洲股市
今日澳洲指數全線走高，S&P/ASX 200指數漲0.86%，報7357.8點； ASX All Ordinaries指數漲0.79%，報7548.5點；ASX Small Ordinaries指數漲0.64%，報2857點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：投資公司 Magellan Financial Group（+5.84%），軟件服務公司 Life360.Inc（+4.39%）以及金融服務提供商Credit Corp Group Ltd（+3.83%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰礦公司 Lake Resources NL（-19.74%）；零售商Premier Investments Ltd（-4.06%）以及基礎設施公司 Atlas Arteria（-3.58%）。
S&P/ASX 200中的11 個板塊有 10 個板塊收高。能源是表現最好的板塊，上漲1.94%，房地產（+1.31%）、金融（1.19%）漲幅隨後。
來源：ASX
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為The Star Entertainment Group Ltd (40.15M)，Sayona Mining Ltd (26.74M)，Pilbara Minerals Limited (20.39M)，Telstra (19.28M)，Scentre Group (13.83M)。
香港股市
香港股市整體低開低走。恆生指數跌1.54%，報19607.08點；國企指數跌1.79%，報6654.94點；恆生科技指數跌2.47%，報4075.17點。南向資金今日淨賣出29.53億元，近5日累計淨賣出111.89億。
盤面上，汽車、生物科技、內房板塊跌幅居前。
生物科技板塊中，藥明生物跌17.02%，君實生物跌5.54%，康希諾生物跌4.6%。
內房股全天下跌，連續兩日收陰。碧桂園跌6.78%，万科跌3.45%，龍湖集團跌4.94%，中國鐵建跌4.92%。
汽車板塊多股大幅下跌，小鵬汽車跌8.1%，零跑汽車跌6.86%，蔚來跌3.62%，理想汽車跌2.7%，比亞迪股份跌1.42%，長城汽車跌1.96%
商品外匯
現貨黃金白天時段探底回升，日內最低觸及1945後迅速拉升，價格重新回到1950上方。白銀小幅盤整，在23.8附近止跌反彈，目前嘗試突破阻力24。
WTI原油期貨日內小幅反彈，整體呈現震盪區間，在71-72附近運行。
美元指數亞盤小幅上揚，歐盤跳水，失守102關口，關注支撐101.8。
美元兌離岸人民幣亞歐盤繼續呈現走高。價格再次升至7.18上方。
澳元兌離岸人民幣小幅跳水，失守4.9，目前價格在4.87附近止跌。
澳元兌美元白天時段走弱，價格一度失守0.68，目前價格在0.679附近運行。
歐元兌美元白天亞盤時段盤整在1.09附近獲得支撐，並在歐盤時段上探，當前價格在1.094。
英鎊兌美元整體呈現高位盤整，價格在1.28附近遇到阻力。下方支撐1.276。