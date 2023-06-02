亞太股市收評 2023.6.2

澳洲股市
今日澳洲指數走高，S&P/ASX 200指數漲0.48%，報7145.1點； ASX All Ordinaries指數漲0.56%，報7331.2點；ASX Small Ordinaries指數漲0.84%，報2831.6點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鈾生產公司Paladin Energy Ltd（+10.74%），礦產公司Syrah Resources Ltd（+7.14%）以及教育機構 IDP Education Ltd（+6.31%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為： 生物製藥公司 Telix Pharmaceuticals Ltd（-7.21%）；珠寶零售商Lovisa Holdings Ltd（-3.16%）以及供應鏈物流用品提供商Brambles Ltd（-2.55%）。
S&P/ASX 200的11個板塊中有6個板塊走高。材料是表現最好的板塊，漲2.44%。 BHP漲2.8%，Fortescue漲1.65%，Rio Tinto漲2.54%，Newcrest Mining漲4.56%。
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Paladin Energy Ltd (36.67M)， Sayona Mining Ltd (31.52M)， South32 Ltd (26.41M)，Telstra (22.48M)， Pilbara Minerals Ltd (20.49M)。
香港股市
香港股市今日強勢上漲。恆生指數漲4.02%，報18949.94點；國企指數漲4.53%，報6428.33點；恆生科技指數漲5.33%，報3824.28點。北向資金淨買入南向資金今日淨賣出24.25億元，近5日累計淨賣出69.06。
盤面上。房地產、中概科技大幅上漲。
中概科技股全天表現強勁。騰訊控股漲5.96%，美團漲7.8%，阿里巴巴漲6.73%，京東漲6.54%，快手漲6.63%，百度漲7.32%，網易漲3.57%，小米漲4.68%。
房地產板塊中，龍湖集團漲17.24%，華潤萬像生活漲10.29%，信和置業漲6.19%，万科漲6.3%，碧桂園漲12.96%，貝殼漲9.28%。