亞太股市收評 2023.6.2

Market update

今晚的非農能否助推黃金重回2000？納指能否繼續衝高？

美國勞工統計局將於6月2日晚22：30（澳東時間）公佈5月非農就業數據。市場預期5月非農新增就業人數將放緩至19.5萬人，前值為25.3萬人；失業率預計小幅升高至3.5%，前值為3.4%；平均時薪環比預計放緩至0.3%，前值為0.5%；新增製造業就業人口預計增加5000人，前值為1.1萬人；新增私營部門就業預計放緩至16.4萬人，前值為23萬人。