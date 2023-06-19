亞太市場收評 2023.6.19

澳洲股市

今日澳洲指數延續上漲，S&P/ASX 200指數漲0.6%，報7294.9點； ASX All Ordinaries指數漲0.51%，報7489.2點；ASX Small Ordinaries指數跌0.13%，報2838.7點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：地產公司Abacus Property Group Ltd（+5.81%），娛樂集團The Star Entertainment Group Ltd（+4.76%）以及網絡服務提供商（+4.27%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鋰礦公司 Lake Resources NL（-20%）；電池公司Liontown Resources Ltd（-6.03%）以及能源公司 New Hope Corporation Ltd（-5.76%）。

S&P/ASX 200中的11 個板塊中有 9 個上漲。醫療保健是表現最好的板塊，上漲了 1.90%；能源（-0.6%）、材料（-0.55%）板塊跌幅居前





來源：ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Sayona Mining Ltd (29.32M)，Telstra (24.79M)，The Star Entertainment Group Ltd (17.93M)，Origin Energy Ltd (15.47M)，South32 Ltd (15.38M)。

香港股市



香港股市整體低開，恆指跌幅一度擴大超300點，在午後呈現回升之勢。恆生指數跌0.64%，報19912.89點；國企指數跌0.83%，報6776.55點；恆生科技指數跌1.3%，報4178.25點。南向資金今日淨買入71.06億元，近5日累計淨賣出51.15億。

盤面上，多數板塊呈現下跌，中概互聯、內房、體育、生物科技跌幅居前。

中概互聯網股多數下跌，騰訊跌1.6%，阿里巴巴跌2.07%，快手跌3.51%，百度跌1.79%，京東跌1.91%，嗶哩嗶哩跌5.23%。

生物科技板塊中，貝康醫療-B跌5.32%，基石藥業-B跌5.09%，康希諾生物跌5.04%，鉅子生物跌2.57%，藥明生物跌1.58%。

內房股全天弱勢，碧桂園跌5.34%，万科跌2.14%，新城發展跌7.26%，美的置業跌2.67%，融創中國跌4.49%。

電信服務板塊逆勢走高，中國移動漲1.57%，中國電信漲1.29%，中國聯通跌0.35%，電訊盈科漲1.87%。

商品外匯

現貨黃金亞盤表現弱勢，歐盤呈現向上拉升，目前價格穩守1950關口，預計上行至第一阻力1970；白銀走勢與黃金趨同，在24上方獲得穩定支撐。

WTI原油期貨早盤一度走弱，在70.7附近獲得支撐，午後呈現走高，目前價格運行在71.5附近，預計進一步向上突破72。

美元指數亞歐盤整體呈現弱勢整理，目前價格整體活動在小範圍區間101.8 – 101.95。

美元兌離岸人民幣亞歐盤呈現走高，價格再次升至7.16上方。

澳元兌離岸人民幣在4.89附近獲得支撐再次，價格升至4.91上方，有望進一步挑戰5關口。

澳元兌美元白天時段先跌後漲，價格在0.6835附近受到支撐後再度走高，在觸及日內高點0.6878附近後回落。

歐元兌美元白天呈現高位向下小幅整理，關注支撐1.092。

英鎊兌美元呈現高位整理，關注下方支撐1.28。



