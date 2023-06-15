亞太市場收評 2023.6.15

澳洲股市
今日澳洲指數小幅收漲，S&P/ASX 200指數漲0.19%，報7175.3點； ASX All Ordinaries指數漲0.21%，報7370點；ASX Small Ordinaries指數跌0.22%，報2798.7點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：保險公司 Insurance Australia Group Ltd（+4.59%），鐵路貨運運營商Aurizon Holdings Ltd（+4.49%）以及能源公司 New Hope Corporation Ltd（+4.33%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：腫瘤治療公司Imugene Ltd（-9.52%）；稀土公司Lynas Rare Earths Ltd（-6.51%）以及石墨生產商 Syrah Resources Ltd（-5%）。
S&P/ASX 200中的11 個板塊中有 7個板塊收高。信息技術是表現最好的板塊，上漲了 0.96%。過去五天累計上漲4.93%。醫療保健板塊跌幅居前，跌1.97%。
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Plibara Minerals Ltd (30.79M)，South32 Ltd (26.75M)，Scentre Group (21.57M)， Incitec Pivot Limited (20.41M)，Insurance Australia Group Ltd (19.23M)。
香港股市
香港股市全線上漲，成交額超千億港元。恆生指數漲2.17%，報19828.92點；國企指數漲2.98%，報6772.61點；恆生科技指數漲3.59%，報4198.32點。南向資金今日淨賣出72.65億元，近5日累計淨買入7.13億。
盤面上，中概互聯、製藥、體育用品板塊領漲，黃金板塊走低。
中概互聯網股多數上漲，騰訊漲2.72%，美團漲7.78%，阿里巴巴漲4.52%，京東漲5.22%，百度漲4.21%，快手漲3.47%。
製藥板塊中，藥明康德漲7.64%，石藥集團漲2.27%，瀚森製藥漲2.17%，復星醫藥漲2.43%。
體育用品板塊方面，李寧漲8.85%，安踏體育漲7.51%，滔搏漲6.93%，特步國際漲5.95%。
商品外匯
現貨黃金亞盤日內延續下跌趨勢，跌破支撐1940，亞盤下跌逾10美金，現報1932美元/盎司；現貨白銀白天時段走低，日內跌近2%，現報23.3美元/盎司。
WTI原油期貨亞盤走軟，午後時段呈現回升，價格在68附近獲得支撐，現報68.6美元/桶。
美元指數亞盤整體呈現反彈，價格在102.2附近獲得支撐，但承壓於102.9。
美元兌離岸人民幣衝高回落，在觸及7.19後回落至7.16。
澳元兌離岸人民幣高位震盪，目前價格在4.87 – 4.889區間盤整
澳元兌美元亞盤震盪向上，價格再次突破0.68，上方阻力0.6825 – 0.6835。
歐元兌美元亞盤早間下跌，午後呈現反彈，價格在1.08上方或繼續反彈向上。
英鎊兌美元在1.263獲得支撐上行，現報1.2655。