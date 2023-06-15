亞太市場收評 2023.6.15

Market outlook

美聯儲如期暫停加息但提高未來加息預期，納指、美元後續如何看待？

美聯儲在6月的利率會議中如市場預期暫停加息，美股在暫停加息後一度短暫跳水，但在鮑威爾的新聞發布會中通過一系列發言緩和了市場風險情緒，例如上調全年經濟增長預期，下調失業率預期，上調核心PCE預期。美聯儲的點陣圖預測利率可能達到5.5 – 5.75%，意味著年內可能還有1次50或2次25個基點的加息