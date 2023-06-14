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亞太市場收評 2023.6.14

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

14 Jun 2023, 17:20

澳洲股市


今日澳洲指數小幅收漲，S&P/ASX 200指數漲0.32%，報7161.7點； ASX All Ordinaries指數漲0.34%，報7354.1點；ASX Small Ordinaries指數跌0.01%，報2805點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：礦業公司 Mineral Resources Ltd（+5.01%），化學公司 Allkem Ltd（+4.63%）以及石油和天然氣勘探公司Karoon Energy Ltd（+4.49%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為： 生物醫療公司CSL Ltd（-6.9%）；金礦公司 Capricom Metals Ltd（-6.03%）以及鈾生產公司 Paladin Energy Ltd（-5.26%）。

S&P/ASX 200中的11 個板塊中有 6個板塊收高。材料是表現最好的板塊，上漲了 2.42%。醫療保健板塊跌幅居前，跌4.79%。


 
來源：ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Sayona Mining Ltd (39.96M)，Plibara Minerals Ltd (39.48M)，South32 Ltd (30.99M)，Telstra (21.64M)， Incitec Pivot Limited (20.99M)。

 

香港股市


香港股市收陰結束五連陽。恆生指數跌0.58%，報19408.42點；國企指數漲0.63%，報6576.79點；恆生科技指數漲0.36%，報4052.69點。南向資金今日淨買入15.49億元，近5日累計淨買入120.25億。

盤面上，新能源汽車走強，內銀、電力走弱。

新能源汽車中，蔚來汽車漲6.59%，理想汽車漲5.39%，小鵬汽車漲4.52%，零跑汽車漲4.49%，長城汽車漲1.35%。

內銀股多數下跌，招商銀行跌2.52%，工商銀行跌2.35%，交通銀行跌2.29%，中國銀行跌1.58%，中信銀行跌1.45%

電力板塊高位回落，粵豐環保跌4.43%，中廣核電力跌2.63%，大唐發電跌1.97%，中電控股跌1.05%。

 

商品外匯

現貨黃金亞盤日內呈現反彈，在1940附近再次受到支撐反彈近10美金。現貨白銀在23.6企穩反彈，目前觸及23.9附近。

WTI原油期貨日內繼續反彈，重新回到70上方。

美元指數亞盤回升，歐盤反轉下跌，價格在103附近受到支撐。

美元兌離岸人民幣衝高回落，未能突破昨日前高7.1787，目前小幅回落至7.17附近。

澳元兌離岸人民幣日內繼續呈現走高態勢，目前價格在4.86 – 4.865區間盤整

澳元兌美元亞盤震盪上行，目前受阻於0.679 – 0.68。

歐元兌美元亞盤弱勢盤整，歐盤發力再次回到1.08，預計進一步上行至1.087。

英鎊兌美元亞震盪上行再次創5月11日以來高點，在1.26之上繼續上行獲得支撐上行，目前5月10日前高1.268。


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