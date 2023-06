亞太市場收評 2023.6.13

澳洲股市



今日澳洲指數小幅收漲,S&P/ASX 200指數漲0.23%,報7138.9點; ASX All Ordinaries指數漲0.21%,報7327.5點;ASX Small Ordinaries指數漲0.16%,報2803.2點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為:鈾生產公司 Paladin Energy Ltd(+9.35%),保險公司 AUB Group Ltd(+6%)以及網絡服務提供商Megaport Ltd(+5.23%)。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為: 鎳礦公司 Nickel Industries Ltd(-7.65%);金礦公司 Bellevue Gold Ltd(-7.04%)以及披薩公司Domino’s Pizza Enterprises Ltd(-5.86%)。

S&P/ASX 200中的11 個板塊中有 8 個板塊收高。信息技術是表現最好的板塊,上漲了 3.76%。能源(-1.32%)、材料(-0.77%)板塊表現不佳。





來源:ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Paladin Energy Ltd (36.4M), Plibara Minerals Ltd (20.79M), Sayona Mining Ltd (17.03M), South32 Ltd (16.95M), Core Exploration Ltd (14.36M)。

香港股市



香港股市週二收紅。恆生指數漲0.6%,報19521.42點;國企指數漲0.5%,報6618.29點;恆生科技指數漲2.37%,報4038.2點。南向資金今日淨買入31.2億元,近5日累計淨買入107.15億。

盤面上,半導體、蘋果概念、SaaS概念走強。

半導體板塊中,宏光半導體漲20.13%,ASMPT漲12.94%,京東方精電漲6.36%,協鑫科技漲5.23%,中芯國際漲4.65%

蘋果概念中,高偉電子漲7.78%,比亞迪電子漲7.22%,瑞聲科技漲5.43%,舜宇光學科技漲4.38%。

SaaS概念持續走高,明源雲漲16.46%,醫渡科技漲11.71%,移卡漲5.76%,金山軟件漲5.25%,金蝶國際漲4.55%。

商品外匯

現貨黃金亞盤日內呈現反彈,趨勢整體呈現震盪,目前在1950附近獲得支撐。現貨白銀在24之上或延續上漲。

WTI原油期貨日內小幅反彈,在67附近有一定支撐,但形態仍呈現偏空的震盪。

美元指數連續走弱,日內觸及支撐103.1附近。關注價格是否能止跌企穩

美元兌離岸人民幣日內繼續走高,價格觸及去年11月以來高點7.177,隨後小幅回落至7.16。上方阻力關注7.2。

澳元兌離岸人民幣日內繼續呈現走高態勢,日內最高觸及4.86

澳元兌美元亞盤走高,目前受阻於0.6787。

歐元兌美元亞盤走高觸及1.08,預計進一步上行至1.087。

英鎊兌美元亞震盪上行,在1.249獲得支撐上行,關注1.26阻力。