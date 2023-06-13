亞太市場收評 2023.6.13

澳洲股市



今日澳洲指數小幅收漲，S&P/ASX 200指數漲0.23%，報7138.9點； ASX All Ordinaries指數漲0.21%，報7327.5點；ASX Small Ordinaries指數漲0.16%，報2803.2點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鈾生產公司 Paladin Energy Ltd（+9.35%），保險公司 AUB Group Ltd（+6%）以及網絡服務提供商Megaport Ltd（+5.23%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為： 鎳礦公司 Nickel Industries Ltd（-7.65%）；金礦公司 Bellevue Gold Ltd（-7.04%）以及披薩公司Domino’s Pizza Enterprises Ltd（-5.86%）。

S&P/ASX 200中的11 個板塊中有 8 個板塊收高。信息技術是表現最好的板塊，上漲了 3.76%。能源（-1.32%）、材料（-0.77%）板塊表現不佳。





來源：ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Paladin Energy Ltd (36.4M)， Plibara Minerals Ltd (20.79M)， Sayona Mining Ltd (17.03M)， South32 Ltd (16.95M)， Core Exploration Ltd (14.36M)。

香港股市



香港股市週二收紅。恆生指數漲0.6%，報19521.42點；國企指數漲0.5%，報6618.29點；恆生科技指數漲2.37%，報4038.2點。南向資金今日淨買入31.2億元，近5日累計淨買入107.15億。

盤面上，半導體、蘋果概念、SaaS概念走強。

半導體板塊中，宏光半導體漲20.13%，ASMPT漲12.94%，京東方精電漲6.36%，協鑫科技漲5.23%，中芯國際漲4.65%

蘋果概念中，高偉電子漲7.78%，比亞迪電子漲7.22%，瑞聲科技漲5.43%，舜宇光學科技漲4.38%。

SaaS概念持續走高，明源雲漲16.46%，醫渡科技漲11.71%，移卡漲5.76%，金山軟件漲5.25%，金蝶國際漲4.55%。

商品外匯

現貨黃金亞盤日內呈現反彈，趨勢整體呈現震盪，目前在1950附近獲得支撐。現貨白銀在24之上或延續上漲。

WTI原油期貨日內小幅反彈，在67附近有一定支撐，但形態仍呈現偏空的震盪。

美元指數連續走弱，日內觸及支撐103.1附近。關注價格是否能止跌企穩

美元兌離岸人民幣日內繼續走高，價格觸及去年11月以來高點7.177，隨後小幅回落至7.16。上方阻力關注7.2。

澳元兌離岸人民幣日內繼續呈現走高態勢，日內最高觸及4.86

澳元兌美元亞盤走高，目前受阻於0.6787。

歐元兌美元亞盤走高觸及1.08，預計進一步上行至1.087。

英鎊兌美元亞震盪上行，在1.249獲得支撐上行，關注1.26阻力。



