亞太市場收評 2023.6.12

澳洲股市

休市一天

香港股市

香港股市整體低開，午後回升。恆生指數漲0.07%，報19404.31點；國企指數跌0.06%，報6585.68點；恆生科技指數漲0.27%，報3944.67點。南向資金今日淨買入45.64億元，近5日累計淨賣出5.35億。

盤面上，新能源汽車全天走強，製藥、內房走弱。

新能源汽車板塊中，小鵬汽車漲11.14%，蔚來汽車漲4.73%，長城汽車漲2.21%，零跑汽車漲1.89%，比亞迪股份漲1.75%，理想汽車跌1.6%。

製藥板塊全天走弱，藥明康德跌0.9%，信達生物跌4.65%，凱萊英跌1.94%，樂普生物跌5.23%。

內房板塊走弱，未能延續上周強勢反彈趨勢，融創中國跌8.97%，龍湖集團跌1.99%，美的置業跌1.74%，龍光集團跌5.32%。

商品外匯



現貨黃金亞盤低開反彈，歐盤開盤後迅速拉升，價格再次來到1960之上，上方反彈目標1985。現貨白銀亞盤時段整體保持平靜，處於盤整趨勢中，目前延續向上態勢，價格在24附近企穩。

WTI原油期貨日內繼續走低，跌破70整數關口，下方故拿住支撐67。

美元指數先揚後抑，在103.7附近受阻 ，下方關注103 – 103.2支撐，若跌破或進一步向下運行。

美元兌離岸人民幣日內繼續走高，價格再次站上7.15上方，上方阻力關注7.2。

澳元兌離岸人民幣日內繼續呈現走高態勢，價格運行於4.8之上，或進一步挑戰5關口

澳元兌美元亞盤繼續走高，上方關注阻力0.679 – 0.681。

歐元兌美元亞盤走高基本收復上週五跌幅，價格在5日線之上運行，若突破1.0785或進一步上探至1.087。

英鎊兌美元亞盤整體表現強勢，價格再次實現向上突破高位盤整區域，日內最高觸及1.2595，若突破1.26或進一步向上延續。



