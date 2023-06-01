亞太股市收評 2023.6.1

Market outlook

6月市場投資策略

美聯儲6月是否加息將取決於5月的勞動力市場和通脹數據，AI股可能將迎來調整；紐元兌美元可能獲得一定的反彈，但難擋頹勢；澳洲6月大盤可能仍將維持弱勢表現；香港股市的反彈需要看到利好的中國經濟數據；黃金在6月將繼續維持與美元的負相關性。