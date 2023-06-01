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亞太股市收評 2023.6.1

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

01 Jun 2023, 16:40

澳洲股市


今日澳洲指數小幅收高，S&P/ASX 200指數漲0.27%，報7110.8點； ASX All Ordinaries指數漲0.24%，報7290.7點；ASX Small Ordinaries指數漲0.23%，報2807.9點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鈾生產公司Paladin Energy Ltd（+11%），礦業公司De Grey Mining Ltd（+4.85%）以及黃金開發和勘探公司Perseus Mining Ltd（+4.66%）

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為： 臨床免疫腫瘤公司Imugene Ltd（-9.09%）；教育機構 IDP Education Ltd（-6.23%）以及鐵礦石勘探公司Champion Iron Ltd（-5.33%）。

S&P/ASX 200的11個板塊全線下跌。受國際油價拖累，能源板塊跌幅第一，下跌2.52%；材料（-2.18%）、金融板塊（-2.03%）跌幅居前。
 


來源：ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Sayona Mining Ltd (43.28M)，Paladin Energy Ltd (37.89M)， Pilbara Minerals Ltd (23.68M)， Telstra (17.81M)， South32 Ltd (16.86M)。

 

香港股市


香港股市在6月的第一個交易日仍表現較弱，整體呈現高開低走。恆生指數跌0.1%，報18216.91點；國企指數跌0.22%，報6149.64點；恆生科技指數漲0.11%，報3630.87點。南向資金今日淨買入-36.64億元，近5日累計買入27.24億。

盤面上。中概互聯、電子設備普漲，航空股，地產領跌。

中概互聯網公司今日高開低走，主導了大盤的走勢。騰訊控股漲1.55%，美團漲2.36%，阿里巴巴跌0.77%，京東漲3.26%，快手漲1.04%，百度漲1.84%，網易跌0.68%，小米跌0.77%。

藍籌地產股跌幅居前，新鴻基地產跌0.9%，恆基地產跌5.43%，信和置業跌4.72%，新世界發展跌2.46%。

航空股繼續大跌，國航跌8.74%，南航跌6.21%，東方航空跌3.03%。


来自CMC的最新消息

Market outlook

6月市場投資策略

美聯儲6月是否加息將取決於5月的勞動力市場和通脹數據，AI股可能將迎來調整；紐元兌美元可能獲得一定的反彈，但難擋頹勢；澳洲6月大盤可能仍將維持弱勢表現；香港股市的反彈需要看到利好的中國經濟數據；黃金在6月將繼續維持與美元的負相關性。

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