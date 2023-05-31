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亞太股市收評 2023.5.31

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

31 May 2023, 16:45

澳洲股市

今日澳洲指數全天放量下跌，S&P/ASX 200指數小幅下跌1.64%，報7091.3點； ASX All Ordinaries指數跌1.54%，報7273.5點；ASX Small Ordinaries指數跌0.57%，報2801.5點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：生物科技公司lmugene Ltd（+4.76%），網絡服務提供商Megaport Ltd（+4.12%）以及鋰礦公司Core Lithium Ltd（+3.96%）

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：煤礦勘探公司 Whitehaven Coal Ltd（-6.45%）；昆士蘭銀行 Bank of Queensland Ltd（-5.36%）以及家禽生產商Ingham Group Ltd（-4.73%）。

S&P/ASX 200的11個板塊全線下跌。受國際油價拖累，能源板塊跌幅第一，下跌2.52%；材料（-2.18%）、金融板塊（-2.03%）跌幅居前。


 
來源：ASX
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Paladin Energy Ltd (85.25M)， Pilbara Minerals Ltd (55.72M)， Vicinity Centers (51.56M)，Scentre Group (51.16M)，Telstra (16.45M)。

 

香港股市


5月的最後一個交易日，香港指數低開低走。恆生指數跌1.94%，報18234.27點，本月下跌8.35%；國企指數跌1.92%%，報6163.34點，本月下跌8.04%；恆生科技指數跌2.04%，報3626.73點，本月下跌7.04%。南向資金今日淨買入-3.87億元，近5日累計買入28.93億。
盤面上。中概互聯、製藥、石油板塊領跌大盤。

製藥板塊中，藥明康德跌3.15%，百濟神州跌5.73%，石藥集團跌0.44%，瀚森製藥跌2.56%，復星醫藥跌0.93%。

石油板塊中，中國石油股份跌5.42%，中國海洋石油跌4.23%，中國石油化工股份跌3.14%，崑崙能源跌3.85%。

港股科技股多數下跌，騰訊控股跌1.77%，美團跌5.33%，阿里巴巴跌1.14%，京東跌3.15%，快手跌2.75%，百度跌3.48%，網易跌4.95%，小米跌1.52%。

 

 


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