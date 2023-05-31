亞太股市收評 2023.5.31

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金融早報：美國債務談判面臨國會僵局，恆生中國企業指數逼近熊市

由於一些極右翼共和黨議員的分歧，美國債務協議在國會面臨投票障礙，儘管拜登總統和眾議院議長凱文麥卡錫都表示有信心通過該法案。美國國債收益率小幅下跌，表明市場仍對債務交易持樂觀態度，而科技股指數、納斯達剋期貨繼續跑贏道指和標準普爾 500 指數。本週將迎來美國重量級科企，包括惠普、Salesforce 和 Broadcom 等軟件公司的財報。