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亞太股市收評 2023.5.30

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

30 May 2023, 16:40

澳洲股市

今日澳洲指數高開低走，S&P/ASX 200指數小幅下跌0.11%，報7209.3點； ASX All Ordinaries指數跌0.11%，報7387.3點；ASX Small Ordinaries指數跌0.34%，報2817.7點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鎳礦勘探商Nickel Industries Ltd（+4.6%），礦業勘探公司 Sandfire Resources NL（+3.73%）以及醫療設備公司PolyNovo Ltd（+3.02%）

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：鈾生產公司Paladin Energy Ltd（-19.55%）；鋰礦發展公司Sayona Mining Ltd（-11.91%）以及生物科技公司Imugene Ltd（-4.55%）。

S&P/ASX 200中11個板塊漲跌互現。 11 個行業中有 7 個下跌。電信服務是表現最好的板塊，上漲0.62%，房地產（-0.98%）、能源板塊（-0.67%）跌幅居前。


 
來源：ASX


S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Sayona Mining Ltd (177M)， Paladin Energy Ltd (40.41M)， South32 Ltd (22.18M)， Pilbara Minerals Ltd (21.06M)，  Telstra (16.45M)。

 

香港股市

香港指數早盤一度走低，午後回升並收陽，結束四連下跌。恆生指數漲0.24%，報18595.78點；國企指數漲0.52%，報6283.71點；恆生科技指數漲1.5%，報3702.13點。南向資金今日淨買入14.03億，近5日累計買入83.35億。

盤面上。內房、高鐵、中概科技走強，生物科技、半導體走弱

高鐵板塊中，中國中車漲5.18%，中國中鐵漲3.52%，中國鐵建漲1.98%，中國交通建設漲2.41%。

內房板塊中，融信中國漲20%，融創中國漲15.45%，遠洋集團漲13.98%。

港股科技股多數上漲，騰訊控股漲0.96%，美團漲0.52%，阿里巴巴漲1.29%，京東漲1.64%，快手漲6.45%，百度漲3.34%，網易跌0.29%，小米漲0.19%。

 

 


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