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亞太股市收評 2023.5.29

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

29 May 2023, 16:55

澳洲股市


在美國債務協議的初步達成的樂觀情緒下，今日澳洲指數整體走高，S&P/ASX 200指數漲0.87%，報7217.4點； ASX All Ordinaries指數漲0.83%，報7395.1點；ASX Small Ordinaries指數漲0.69%，報2827.3點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：軟件服務商Brainchip holdings Ltd（+4.65%），房地產信託基金 Charter Hall Education Trust（+4.5%）以及工業礦產公司Syrah Resources Ltd（+4.07%）

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：教育服務機構IDP Education Ltd（-15.92%）；生物製藥公司Telix Pharmaceuticals Ltd（-6.09%）以及檢測公司ALS Ltd（-4.16%）。

S&P/ASX 200中11 個板塊中有 9 個板塊收高。澳洲房地產投資信託是表現最好的板塊，上漲了1.97%。金融，材料板塊反彈，分別漲1.3%和1.23%。信息技術高開低走，結束連續三日上漲態勢。
 
來源：ASX
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為AMP Ltd (30.77M)， Tabcorp Ltd (23.81M)， Pilbara Minerals Ltd (22.56M)， South32 Ltd (16.44M)， Core Lithium Ltd (12.97M)。

 

香港股市


香港指數高開低走，恆生指數跌1.04%，報18551.11點；國企指數跌1.3%，報6251.04點；恆生科技指數跌1.19%，報3647.26點。南向資金今日淨買入-18.31億，近5日累計買入47.71億。

盤面上。半導體、電力板塊走強，醫療保健、新能源汽車、房地產板塊走弱。

半導體板塊中，中芯國際漲2.77%，ASMPT漲5.09%，華虹半導體漲1.99%。

港股科技股多數下跌，騰訊控股跌2.85%，美團跌8.1%，阿里巴巴跌1.08%，京東跌1.69%，快手跌4.83%，百度漲2.75%，網易漲7.2%，小米跌0.19%。

新能源汽車集體下跌，蔚來汽車跌3.52%，長城汽車跌4.18%，比亞迪股份跌2.05%，華晨中國跌9.63%，小鵬汽車跌2.55%，理想汽車跌0.45%，吉利汽車跌1.08%，廣汽集團跌1.75%。

內房股多數下跌，華潤置地跌1.15%，万科跌1.33%，龍湖集團跌0.25%，碧桂園跌1.34%。


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