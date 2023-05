亞太股市收評 2023.5.29

澳洲股市



在美國債務協議的初步達成的樂觀情緒下,今日澳洲指數整體走高,S&P/ASX 200指數漲0.87%,報7217.4點; ASX All Ordinaries指數漲0.83%,報7395.1點;ASX Small Ordinaries指數漲0.69%,報2827.3點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為:軟件服務商Brainchip holdings Ltd(+4.65%),房地產信託基金 Charter Hall Education Trust(+4.5%)以及工業礦產公司Syrah Resources Ltd(+4.07%)

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為:教育服務機構IDP Education Ltd(-15.92%);生物製藥公司Telix Pharmaceuticals Ltd(-6.09%)以及檢測公司ALS Ltd(-4.16%)。

S&P/ASX 200中11 個板塊中有 9 個板塊收高。澳洲房地產投資信託是表現最好的板塊,上漲了1.97%。金融,材料板塊反彈,分別漲1.3%和1.23%。信息技術高開低走,結束連續三日上漲態勢。



來源:ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為AMP Ltd (30.77M), Tabcorp Ltd (23.81M), Pilbara Minerals Ltd (22.56M), South32 Ltd (16.44M), Core Lithium Ltd (12.97M)。

香港股市



香港指數高開低走,恆生指數跌1.04%,報18551.11點;國企指數跌1.3%,報6251.04點;恆生科技指數跌1.19%,報3647.26點。南向資金今日淨買入-18.31億,近5日累計買入47.71億。

盤面上。半導體、電力板塊走強,醫療保健、新能源汽車、房地產板塊走弱。

半導體板塊中,中芯國際漲2.77%,ASMPT漲5.09%,華虹半導體漲1.99%。

港股科技股多數下跌,騰訊控股跌2.85%,美團跌8.1%,阿里巴巴跌1.08%,京東跌1.69%,快手跌4.83%,百度漲2.75%,網易漲7.2%,小米跌0.19%。

新能源汽車集體下跌,蔚來汽車跌3.52%,長城汽車跌4.18%,比亞迪股份跌2.05%,華晨中國跌9.63%,小鵬汽車跌2.55%,理想汽車跌0.45%,吉利汽車跌1.08%,廣汽集團跌1.75%。

內房股多數下跌,華潤置地跌1.15%,万科跌1.33%,龍湖集團跌0.25%,碧桂園跌1.34%。