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亞太股市收評 2023.5.26

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

26 May 2023, 15:20

澳洲股市


今日澳洲指數小幅反彈。 S&P/ASX 200指數漲0.23%，報7154.8點； ASX All Ordinaries指數漲0.25%，報7334.9點；ASX Small Ordinaries指數漲0.09%，報2807.9點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：網絡服務提供商Megaport Ltd（+6.21%）；軟件服務商Brainchip holdings Ltd（+6.17%）以及水果蔬菜供應商Costa Group Holdings Ltd（+3.94%）

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：醫療設備公司Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd（-6.30%）；建築產品公司 CSR Ltd（-5.05%）以及金融科技公司Block Inc（-5.58%）。

S&P/ASX 200中11 個板塊中有 6 個板塊收高。信息技術是表現最好的板塊，上漲1.55%。房地產、健康醫療板塊走弱。


 

來源：ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Pilbara Minerals Ltd (18.14M)， South32 Ltd (16.49M)， Region Group (14.32M)，Incitec Pivot Ltd (13.92M)，Stockland (12.58M)。

 

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