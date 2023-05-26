亞太股市收評 2023.5.26

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金融早報：英偉達推動 AI 芯片製造商暴漲

Nvidia 的股價在其強勁的財報中飆升 25%，引發了芯片製造商股價飆升，其中 AMD 的股價上漲 10%，台積電的股價上揚 12%。人工智能行業的龍頭微軟也勁漲 3.8%。科技股反彈再次捍衛美股大盤，納斯達克指數進一步上漲至 13 個月高點，而道瓊斯工業指數在能源和消費股拖累下下滑，為經濟發展乏力的直接反映。