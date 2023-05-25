亞太股市收評 2023.5.25

澳洲股市
今日澳洲指數繼續延續下跌態勢。 S&P/ASX 200指數跌1.05%，報7138.2點，創20日以來低點； ASX All Ordinaries指數跌1.03%，報7316.7點；ASX Small Ordinaries指數跌0.97%，報2805.3點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：網絡服務提供商Megaport Ltd（+12.78%）；醫療設備公司PolyNovo Ltd（+7.69%）以及水果蔬菜供應商Costa Group Holdings Ltd（+6.72%）
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：葡萄酒集團Treasury Wine Estates Ltd（-7.84%）；黃金勘探和開發商Gold Road Resources Ltd（-6.44%）以及黃金生產和勘探公司Regis Resources Ltd（-5.58%）。
S&P/ASX 200中除信息技術板塊外多數下跌，漲2.42%，過去五天累計上漲5.42%。金融、材料板塊跌幅居前，分別下跌1.88%，1.76%。
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為 AMP Ltd (49.66M)， Sayona Mining Ltd (35.63M)， Pilbara Minerals Ltd (21.61M)， South32 Ltd (20.01M)， Telstra (19.6M)
香港股市
香港指數開盤一度下跌，午後跌幅小幅收窄，恆生指數跌1.93%，報18746.92點，本週累計跌3.62%；國企指數跌2.23%，報6333.63點；恆生科技指數跌2.25%，報3691.16點。南向資金今日淨買入72.05億，近5日累計買入58.24億。
盤面上。多數板塊走弱，新能源汽車、內銀、內房、中概科技板塊跌幅居前。
港股科技股方面，騰訊控股跌3.01%，美團跌3.37%，阿里巴巴跌2.96%，京東跌3.84%，快手跌3.15%，百度跌2.18%，網易跌0.91%，小米漲0.96%。
內資銀行股繼續走弱，建設銀行跌1.36%，民生銀行跌2.74%，招商銀行跌3.74%，工商銀行跌1.63%，農業銀行跌1.31%，中信銀行跌0.7%，中國銀行跌1.89%。
新能源汽車跌幅居前，蔚來汽車跌9.34%，長城汽車跌7.31%，比亞迪股份跌5.4%，吉利汽車跌3.23%，小鵬汽車跌9.26%。
航空股全天持續走低，美蘭空港跌9.52%，南方航空跌2.72%，國泰航空跌2.53%，東方航空跌2.43%，中國國航跌2.06%。