X

选择您要开设的帐户

亞太股市收評 2023.5.25

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

25 May 2023, 16:40

澳洲股市


今日澳洲指數繼續延續下跌態勢。 S&P/ASX 200指數跌1.05%，報7138.2點，創20日以來低點； ASX All Ordinaries指數跌1.03%，報7316.7點；ASX Small Ordinaries指數跌0.97%，報2805.3點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：網絡服務提供商Megaport Ltd（+12.78%）；醫療設備公司PolyNovo Ltd（+7.69%）以及水果蔬菜供應商Costa Group Holdings Ltd（+6.72%）

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：葡萄酒集團Treasury Wine Estates Ltd（-7.84%）；黃金勘探和開發商Gold Road Resources Ltd（-6.44%）以及黃金生產和勘探公司Regis Resources Ltd（-5.58%）。

S&P/ASX 200中除信息技術板塊外多數下跌，漲2.42%，過去五天累計上漲5.42%。金融、材料板塊跌幅居前，分別下跌1.88%，1.76%。


 
來源：ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為 AMP Ltd (49.66M)， Sayona Mining Ltd (35.63M)， Pilbara Minerals Ltd (21.61M)， South32 Ltd (20.01M)， Telstra (19.6M)

 

香港股市


香港指數開盤一度下跌，午後跌幅小幅收窄，恆生指數跌1.93%，報18746.92點，本週累計跌3.62%；國企指數跌2.23%，報6333.63點；恆生科技指數跌2.25%，報3691.16點。南向資金今日淨買入72.05億，近5日累計買入58.24億。

盤面上。多數板塊走弱，新能源汽車、內銀、內房、中概科技板塊跌幅居前。

港股科技股方面，騰訊控股跌3.01%，美團跌3.37%，阿里巴巴跌2.96%，京東跌3.84%，快手跌3.15%，百度跌2.18%，網易跌0.91%，小米漲0.96%。

內資銀行股繼續走弱，建設銀行跌1.36%，民生銀行跌2.74%，招商銀行跌3.74%，工商銀行跌1.63%，農業銀行跌1.31%，中信銀行跌0.7%，中國銀行跌1.89%。

新能源汽車跌幅居前，蔚來汽車跌9.34%，長城汽車跌7.31%，比亞迪股份跌5.4%，吉利汽車跌3.23%，小鵬汽車跌9.26%。

航空股全天持續走低，美蘭空港跌9.52%，南方航空跌2.72%，國泰航空跌2.53%，東方航空跌2.43%，中國國航跌2.06%。

 


来自CMC的最新消息

Market update

金融早報：由於債務談判停滯不前，美股續跌，但英偉達股價盤後飆升

美國股市連續第二個交易日下跌，因為債務談判在距違約期限只有一周但仍未達成協議。市場情緒惡化，違約風險上升，經濟不確定性拖累週期股走低，波動率指數飆升 8% 至 20 以上。另外，美聯儲會議紀要內容顯示，聯儲官員對是否持續升息產生歧義，說明其對繼續貨幣緊縮的進程缺乏信心。值得注意的是美國債券收益率攀升伴隨美元走強，表明美聯儲可能會在更長時間內維持高利率，資金流向美元以尋求安全。

25 May 2023
Market update

英偉達財報超預期盤後漲30%創歷史新高，納指盤後轉漲，道指延續下跌
Market update

亞太股市收評 2023.5.24
Market outlook

騰訊Q1業績好於預期，海外遊戲業務加快增長，廣告復甦明顯

相关文章

Market update

金融早報：由於債務談判停滯不前，美股續跌，但英偉達股價盤後飆升

美國股市連續第二個交易日下跌，因為債務談判在距違約期限只有一周但仍未達成協議。市場情緒惡化，違約風險上升，經濟不確定性拖累週期股走低，波動率指數飆升 8% 至 20 以上。另外，美聯儲會議紀要內容顯示，聯儲官員對是否持續升息產生歧義，說明其對繼續貨幣緊縮的進程缺乏信心。值得注意的是美國債券收益率攀升伴隨美元走強，表明美聯儲可能會在更長時間內維持高利率，資金流向美元以尋求安全。

25 May 2023
Market update

英偉達財報超預期盤後漲30%創歷史新高，納指盤後轉漲，道指延續下跌

5月25日美股盤後，英偉達發布第一季度業績報告，營收71.9億美元，超出市場預期的65.2億美元，毛利率64.6%，調整後每股收益1.09美元，市場預期0.92美元。由於英偉達財報超出預期，帶動美股芯片股盤後集體上漲，英偉達盤後一度漲29.35%，股價最高觸及395美元，創歷史新高，微軟盤後漲1.67%，AMD盤後漲8.16%，谷歌A盤後漲1.59%。

25 May 2023
Market update

亞太股市收評 2023.5.24

24 May 2023
Market update

網易、美團財報能否逆轉股價近期頹勢？

24 May 2023