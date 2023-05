亞太股市收評 2023.5.25

澳洲股市



今日澳洲指數繼續延續下跌態勢。 S&P/ASX 200指數跌1.05%,報7138.2點,創20日以來低點; ASX All Ordinaries指數跌1.03%,報7316.7點;ASX Small Ordinaries指數跌0.97%,報2805.3點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為:網絡服務提供商Megaport Ltd(+12.78%);醫療設備公司PolyNovo Ltd(+7.69%)以及水果蔬菜供應商Costa Group Holdings Ltd(+6.72%)

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為:葡萄酒集團Treasury Wine Estates Ltd(-7.84%);黃金勘探和開發商Gold Road Resources Ltd(-6.44%)以及黃金生產和勘探公司Regis Resources Ltd(-5.58%)。

S&P/ASX 200中除信息技術板塊外多數下跌,漲2.42%,過去五天累計上漲5.42%。金融、材料板塊跌幅居前,分別下跌1.88%,1.76%。





來源:ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為 AMP Ltd (49.66M), Sayona Mining Ltd (35.63M), Pilbara Minerals Ltd (21.61M), South32 Ltd (20.01M), Telstra (19.6M)

香港股市



香港指數開盤一度下跌,午後跌幅小幅收窄,恆生指數跌1.93%,報18746.92點,本週累計跌3.62%;國企指數跌2.23%,報6333.63點;恆生科技指數跌2.25%,報3691.16點。南向資金今日淨買入72.05億,近5日累計買入58.24億。

盤面上。多數板塊走弱,新能源汽車、內銀、內房、中概科技板塊跌幅居前。

港股科技股方面,騰訊控股跌3.01%,美團跌3.37%,阿里巴巴跌2.96%,京東跌3.84%,快手跌3.15%,百度跌2.18%,網易跌0.91%,小米漲0.96%。

內資銀行股繼續走弱,建設銀行跌1.36%,民生銀行跌2.74%,招商銀行跌3.74%,工商銀行跌1.63%,農業銀行跌1.31%,中信銀行跌0.7%,中國銀行跌1.89%。

新能源汽車跌幅居前,蔚來汽車跌9.34%,長城汽車跌7.31%,比亞迪股份跌5.4%,吉利汽車跌3.23%,小鵬汽車跌9.26%。

航空股全天持續走低,美蘭空港跌9.52%,南方航空跌2.72%,國泰航空跌2.53%,東方航空跌2.43%,中國國航跌2.06%。