亞太股市收評 2023.5.25

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金融早報：由於債務談判停滯不前，美股續跌，但英偉達股價盤後飆升

美國股市連續第二個交易日下跌，因為債務談判在距違約期限只有一周但仍未達成協議。市場情緒惡化，違約風險上升，經濟不確定性拖累週期股走低，波動率指數飆升 8% 至 20 以上。另外，美聯儲會議紀要內容顯示，聯儲官員對是否持續升息產生歧義，說明其對繼續貨幣緊縮的進程缺乏信心。值得注意的是美國債券收益率攀升伴隨美元走強，表明美聯儲可能會在更長時間內維持高利率，資金流向美元以尋求安全。