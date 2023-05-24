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亞太股市收評 2023.5.24

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

24 May 2023, 16:30

 

澳洲股市

隔夜歐美股市受債務違約風險從高位回落，今日澳洲指數受其拖累走低。 S&P/ASX 200指數跌0.63%，報7213.8點，再度跌破125日均線； ASX All Ordinaries指數跌0.73%，報7392.9點；ASX Small Ordinaries指數跌1.07%，報2832.8點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：黃金勘探公司West African Resources Ltd（+4.65%）；在線旅行社Webjet Ltd（+3.84%）以及石油和天然氣勘探公司Karoon Energy Ltd（+2.99%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：珠寶零售商Lovisa Holdings Ltd（-6.89%）；汽車零售集團Eagers Automotive Ltd（-4.89%）以及鋰礦發展公司Sayona Mining Ltd（-4.55%）。

S&P/ASX 200中 11 個行業中有 7 個下跌。能源是表現最好的板塊，上漲0.7%。材料、信息技術、醫療保健板塊走弱，分別下跌-1.66%、-1.06%、-1.13%。


 
來源：ASX
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為 Sayona Mining Ltd (34.92M)， South32 Ltd (19.36M)， Qantas (17.62M)，Pilbara Minerals Ltd (15.68M)， Vicinity Centers (15.39M).

 

香港股市


香港指數全天走弱，恆生指數跌1.62%，報19115.93點；國企指數跌1.9%，報6478.08點；恆生科技指數跌1.99%，報3775.93點。南向資金今日淨流出34.95億，近5日累計買入3.5億。

盤面上。大多數板塊走弱，抗疫、航空、內房、新能源汽車、元宇宙板塊跌幅居前。

港股科技股方面，騰訊控股跌0.95%，美團跌1.81%，阿里巴巴跌2.35%，京東跌2.24%，快手漲0.73%，百度跌2.46%，網易跌2.44%，小米跌3.35%。

內資銀行股普遍下跌，建設銀行跌2.64%，光大銀行跌2.38%，招商銀行跌2.22%，工商銀行跌2.05%，中信銀行跌1.84%，中國銀行跌1.25%。

航空股方面，東方航空跌4%，中國國航跌3.95%，南方航空跌3.43%，國泰航空跌1.57%，美蘭空港跌0.81%

抗疫概念中，開拓製藥跌6.7%，同仁堂科技跌5.32%，康希諾生物跌4.93%，復星醫藥跌2.27%。

 


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