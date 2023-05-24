亞太股市收評 2023.5.24

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早間總結： 納斯達克指數延續四周連胜勢頭，美國兩黨債務上限談判有望達成和解

週一，美股收盤時漲跌互現，納斯達克指數和標普500指數收高，但道瓊斯指數下跌。納斯達克指數在過去連續四周收高，這是由於資金湧入現金充裕的大型科技巨頭，以求在美國銀行危機後後尋求避險。與此同時，以工業為主的道瓊斯指數連續兩天下跌，因暗淡的經濟前景使得周期性板塊承壓。儘管美國債務違約的可能性很小，但投資者仍在謹慎地關注談判進展，美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫將在美東時間下午5點半舉行會議。