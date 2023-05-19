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亞太股市收評 2023.5.19

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

19 May 2023, 16:40

澳洲股市

受隔夜風險偏好回暖驅動，今日澳洲指數連續兩日走強。 S&P/ASX 200指數漲0.59%，報7279.5點，再度回到125日均線之上； ASX All Ordinaries指數漲0.6%，報7471.5點；ASX Small Ordinaries指數漲0.55%，報2892.9點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：軟件服務公司Brainchip Holdings Ltd（+9.3%）；保險諮詢公司AUB Group Ltd（+5.88%）以及軟件服務公司Xero Ltd（+5.38%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：農作物公司Nufarm Ltd（-4.63%）；煤礦勘探公司Whitehaven Coal Ltd（-4.32%）以及黃金勘探公司West African Resources Ltd（-3.76%）。

11 個板塊中有 9 個板塊與 S&P/ASX 200 指數一起收高。信息技術是表現最好的板塊，上漲2.22%，在過去的5天累計上漲5.19%。
 
來源：ASX

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Core Lithium Ltd（65.65M）， Sayona Mining Ltd (37.15M)， Pilbara Minerals Ltd (32.93M)， Telstra （22.39M）， Beach Energy Ltd（14.73M）。

 

香港股市

香港指數全天低開低走，落後於全球其他主要股指。恆生指數跌1.4%，報19450.57點；國企指數跌1.81%，報6593.92點；恆生科技指數跌2.43%，報3821.73點。南向資金今日淨買入-7.78億，近5日累計買入107.93億。

盤面上。 5G、航空板塊逆勢上漲，回港中概股、內銀、內險、房地產、綠電、半導體走弱。

阿里發佈業績喜憂參半，連續第三個季度營收放緩，導致股價大跌，拖累中概互聯網股，騰訊控股跌1.24%，美團跌3.67%，阿里巴巴跌6.04%，京東跌4.72%，快手跌4.76%，百度跌4.46%，網易跌0.72%，小米跌1.09%。

航空股逆勢走強，中國東方航空漲2.04%，中國國航漲1.88%，中國南方航空漲1.41%。

5G概念中，南方通信漲8.05%，中國移動漲1.22%，瑞聲科技漲0.47%，中國電信漲0.24


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