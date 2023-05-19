亞太股市收評 2023.5.19

Market update

早間總結：納斯達克進入牛市，奈飛大漲9%

儘管債務上限談判陷入僵局，但科技股的強勢繼續提振風險情緒，納斯達克今年迄今上漲 21%，進入牛市。流媒體直播公司 Netflix 在廣告支持層取得成功，其股價飆升超過 9%，每月貢獻約 500 萬活躍用戶。 Meta Platforms 推出了其定制計算機芯片以幫助 AI 開發，為技術集會增添了動力。在下週發布財報之前，英偉達的股價也上漲了 5% 至 2021 年 12 月以來的最高水平。