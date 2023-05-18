亞太股市收評 2023.5.18

澳洲股市
受隔夜美國債務違約的擔憂消退，今日澳股扭轉過去兩日疲弱走勢。 S&P/ASX 200指數漲0.52%，報7236.8點，再度回到50日均線之上； ASX All Ordinaries指數漲0.51%，報7426.9點；ASX Small Ordinaries指數漲0.36%，報2877.1點。
S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：農作物公司Nufarm Ltd（+14.15%）；軟件服務公司Xero Ltd（+8.92%）以及鋰礦發展公司Sayona Mining Ltd（+6.98%）。
S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：石油和天然氣勘探和生產公司Beach Energy Ltd（-4.26%）；鋰礦勘探公司Lake Resource NL（-3.88%）以及遊戲開發商Aristocrat Leisure Ltd（-3.06%）。
11 個板塊中有 7 個板塊與 S&P/ASX 200 指數一起收高。信息技術是表現最好的板塊，上漲2.91%。
S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Tabcorp Holdings Ltd（38.02M）， Sayona Mining Ltd (33.38M)， Pilbara Minerals Ltd (26.97M)， Core Lithium Ltd（26.69M）， Beach Energy Ltd（24.95M）。
香港股市
香港指數早間開盤一度衝高但在午後漲幅收窄。恆生指數漲0.85%，報19727.25點；國企指數漲1.19%，報6715.56點；恆生科技指數漲1.21%，報3917.09點。南向資金今日淨買入17.31億，近5日累計買入109.86億。
盤面上。內險、內銀、電氣、半導體板塊漲幅居前，智能家居、生物醫藥、醫療器械走弱。
騰訊控股跌0.88%，美團漲0.38%，阿里巴巴漲2.69%，京東漲0.28%，快手0.1%，百度漲1.45%，網易漲2.35%，小米漲1.29%。
內險股悉數走強，中國太保漲3.76%，中國人壽漲3.59%，新華保險漲3.39%，中國平安漲2.18%，復星國際漲1.55%。
半導體方面，華虹半導體在A股上市獲批，消除了短期市場的疑慮，股價漲7.21%，京東方精電漲3.09%，中芯國際漲2.94%，晶門半導體漲2.2%。