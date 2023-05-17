亞太股市收評 2023.5.17

Market update

早間總結：美股收跌，家得寶財告不盡人意

週二美股全線收跌，因家得寶(Home Depot)第一季度財告不及預期，投資風險偏好受挫。這家家裝零售商的股價下跌了2%，此前公佈了20多年來最大的營收下滑，並因消費者需求減弱而下調了2023年的指引，拖累了其他零售商的股價，如塔吉特和沃爾瑪，它們將在今天晚些時候公佈其財告。