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亞太股市收評 2023.5.17

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

17 May 2023, 16:45

澳洲股市

受隔夜歐美股市疲軟影響，今日澳股大盤延續下跌。 S&P/ASX 200指數跌0.49%，報7199.2點，跌至50日均線之下； ASX All Ordinaries指數跌0.47%，報7389.3點；ASX Small Ordinaries指數下跌0.67%，報2866.9點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：鋰礦勘探公司Lake Resource NL （+5.74%）；軟件服務公司Life360 Inc（+5.72%）以及農業企業United Malt Group Ltd（+2.30%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：工業化學品公司Incitec Pivot Ltd（-7.84%）；鋰礦勘探公司Core Lithium Ltd（-5.58%）以及礦業勘探公司Sandfire Resources NL（-4.86%）。

各板塊漲跌互現。 11個板塊中有7個板塊隨S&P/ASX 200指數下跌。信息技術板塊是表現最好的板塊，上漲0.93%。材料（-0.98%）、金融（-0.64%）板塊跌幅居前。


 來源：ASX


S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Incitec Pivot Ltd（35.6M），Sayona Mining Ltd (33.7M)，Pilbara Minerals Ltd (30.68M)， Core Lithium Ltd（29.9M），Telstra Group（19.59M）。

 

香港股市


香港指數全天低開低走，盤面繼續呈現縮量。恆生指數跌2.09%，報19560.57點；國企指數跌2.25%，報6636.667點；恆生科技指數跌2.23%，報3870.09點。南向資金今日淨買入67.78億，近5日累計買入113.6億。

盤面上，恆指在盤一度受科技股支撐曾一度翻紅，但後勁不足，科技股高開低走，尾盤加速下跌。智能家居、移動互聯網板塊漲幅居前，內房、內銀、內險、新能源汽車、鋰電池板塊走弱。

騰訊控股跌0.58%，美團跌3.2%，阿里巴巴跌0.35%，京東跌2.18%，快手跌0.75%，百度跌0.4%，網易跌2.37%，小米跌3.39%。

新能源汽車悉數下跌，蔚來跌4.85%，小鵬跌3.57%，理想跌2.97%，吉利跌2.67%，廣汽跌2.47%，比亞迪跌1.88%。

中資券商股均下跌，廣發證券跌2.03%，國泰君安跌1.75%，中信建設證券跌1.7%，海通證券跌1.64%，招商證券跌1.62%，東方證券跌1.24%，光大證券跌1.16%。

內銀股延續上個交易日的低迷走勢，招商銀行跌2.87%，農業銀行跌1.6%，中國銀行跌1.53%，建設銀行跌1.31%，交通銀行跌1.14%，工商銀行跌1.13%，中信銀行跌0.7%。


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