亞太股市收評 2023.5.16

澳洲股市



今日澳股大盤表現疲軟。 S&P/ASX 200指數跌0.45%，報7234.7點，跌至125日均線之下； ASX All Ordinaries指數跌0.49%，報7424.1點；ASX Small Ordinaries指數下跌0.95%，報2886.1點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：建築材料公司James Hardie Industries plc（+8.27%），其發布的第四季度業績顯示營收與每股收益均超市場預期；生物技術公司Mesoblast Ltd（+6.02%）以及零售商kogan.com Ltd（+3.38%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：汽車零售公司Eagers Automotive Ltd（-5.92%）；金融投資服務公司Hub24 Ltd（-4.94%）以及支付服務公司EML Payments Ltd（-4.51%）。

S&P/ASX 200主要板塊方面，除原材料板塊均呈現下跌，其中必需消費品（-1.23%）、醫療保健（-0.96%）、信息技術（-0.96%）為板塊內跌幅前三。

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Tabcorp Holdings Ltd（54.35M），Pilbara Minerals Ltd (37M)， Telstra Group（19.78M），South32（17.3M），Zip（16.4M）

香港股市



香港指數全天高開低走，成交量呈現縮量。恆生指數早盤一度漲近1%，但隨後回落失守20000關口。恆生指數小幅上漲0.04%，報19978.25點；國企指數小幅上漲0.14%，報6789.37點；恆生科技指數上漲0.83%，報3958.25點。南向資金今日淨買入14.09億，近5日累計買入43.47億。

盤面上，回港中概股、綠電、生物技術板塊漲幅居前，內房股、媒體板塊走弱。

騰訊控股1.11%，美團漲0.81%，阿里巴巴漲0.35%，京東漲4.04%，快手漲0.66%，百度漲2.81%，網易漲1.45%，小米漲0.9%。

今日國家統計局公佈的房地產數據，全國1-4月房地產開發投資同比下降6.2%；1-4月城鎮固定資產投資同比上漲4.7%，不及預期的5.5%；4月城鎮固定資產投資環比下降0.64%，低於市場預期的下降0.25%。受不及市場預期的數據影響，內房股板塊今日全天走弱，華潤置地跌0.29%，万科企業跌1.21%，融信中國跌7.5%，碧桂園跌5%，龍湖集團跌0.99%。

內險股昨日出現短暫反彈後，今日再度表現疲軟，中國平安跌0.69%，中國人壽跌1.97%，中國太保跌0.2%，新華保險跌2.61%。

商業銀行板塊全天走弱，中國銀行跌0.3%，建設銀行跌0.56%，中信銀行跌0.23%，交通銀行跌0.56%，東亞銀行跌1.16%，恆生銀行跌1.23%



