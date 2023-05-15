亞太股市收評 2023.5.15

Market update

京東第一季度業績能否扭轉股價疲弱走勢？

投資者將關注京東管理層在此次財報會議中對百億優惠計劃的進展程度以及所帶來的成效，以及對於下半年的前景展望。短期股價可能受補貼計劃對盈利的擾動、消費復甦放緩、組織變革成效不及預期等因素擾動表現低迷。長期來看，公司的一系列變革或提高平台競爭力。