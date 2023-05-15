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亞太股市收評 2023.5.15

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

15 May 2023, 16:55

澳洲股市

今日澳股大盤小幅收漲。 S&P/ASX 200指數小幅收漲0.14%，報7267.1點； ASX All Ordinaries小幅收漲0.1%，報7460.5點；ASX Small Ordinaries指數下跌0.16%，報2913.8點。

S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：殯葬服務公司InvoCare Ltd（+12.08%）；金屬礦業公司Silver Lake Resources Ltd（+7.88%）以及媒體信息服務公司News Corporation（+5.05%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：博彩公司Pointsbet Holdings Ltd（-20.87%）；農業綜合企業Elders（-13.25%）以及醫療器械公司Nanosonics（-8.93%）。

S&P/ASX 200主要板塊方面，房地產（+0.89%）、資源（+0.85%）與原材料（+0.84%）板塊漲幅居前；金融板塊跌幅第一（-0.85%），其中ANZ（-3.96%）、Macquarie（-2.37%）、AMP（-1.58%）為板塊內跌幅前三。

S&P/ASX 200中個股成交量排行前五的股票分別為Pilbara Minerals Ltd (26.33M)，Silver Lake Resources（11.96M），Resolute Mining（10.74M），Evolution Mining（10.02M），Telstra Group（9.79M）

 

香港股市

香港指數全天呈現反彈走高，午後受 “滬市金融業專題座談會”將在本週三召開，討論促進金融業估值提升的消息驅動一度放量拉升。恆生指數一度重回20000點，日內最高觸及20063點，隨後漲幅有所收窄。恆生指數上漲1.75%，報19971.13點；國企指數上漲1.75%，報6780.08點；恆生科技指數上漲1.33%，報3925.5點。南向資金今日淨買入16.53億，近5日累計買入38.78億。

盤面上，中字頭內險股、鋰電池板塊漲幅居前，電力、內房產、鋼鐵、太陽能板塊走弱。

互聯網企業多數上漲，騰訊控股漲3.9%，美團漲3.41%，阿里巴巴漲0.95%，京東跌2.56%，快手漲3.13%，百度漲1.51%，網易漲1.33%，小米漲0.91%。

內險股板塊今日大幅反彈，結束上周連續4日走低的行情，其中中國太保漲4.59%，中國平安漲3.85%，中國人壽漲3.68%，中國太平漲3.17%


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