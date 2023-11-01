亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.01

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日元兑美元再度跌破150觸及去年10月以來高位，能抄底麼？

隨着日元不斷貶值，市場均期待日本央行能做出更明顯的YCC調整力度。然而日本央行辜負了市場的期待，僅對當前10年期日債收益率的1%的上限從“硬邊界”轉變為“參照上限”。這意味着美日債券利差並未出現實質性縮小，導致資金的進一步流出，日元兑美元跌破151，10年期日債收益率觸及0.97%。