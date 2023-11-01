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亞太市場收評 &CMC Markets客户持倉統計 2023.11.01

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

01 Nov 2023, 16:40

澳洲股市


今日澳洲指數集體反彈。S&P/ASX 200指數漲0.85%，報6838.3點； ASX All Ordinaries指數漲0.82%，報7024.6點；ASX Small Ordinaries指數漲0.87%，報2583.8點。


S&P/ASX 200成分股中漲幅最大的前三家公司為：初級勘探公司Chalice Mining Ltd（+8.94%），鈾生產公司Paladin Energy Ltd（+7.94%）以及成像IT提供商Pro Medicus Ltd（+5.18%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司為：能源公司New Hope Corporation Ltd（-4.51%），金礦股Bellevue Gold Ltd（-4.5%）以及鋰生產公司Core Lithium Ltd（-4.17%）。


S&P/ASX 200中的11個板塊中有9個板塊上漲，其中房地產板塊漲幅最大，上漲1.85%。

來源：ASX

 

香港股市


香港股市低開反彈，整體呈現縮量。截至收盤，恆生指數跌0.06%，報17101.78點；國企指數跌0.04%，報5859.57點；恆生科技指數跌0.18%，報3752.37點。南向資金今日淨買入22.35億元，近5日累計淨買入110.56億元。


盤面上，半導體，食品走強。中概互聯網走弱。


半導體方面，中芯國際漲3%，晶門半導體漲1.56%，芯智控股漲8.77%，華顯光電漲4.65%。


食品股方面，H&H國際控股漲20.36%，雨潤食品漲3.24%，大成食品漲3.13%，優然牧業漲2.04%。


中概互聯網方面，騰訊跌0.76%，美團跌1.45%，嗶哩嗶哩跌3.4%，京東跌1.05%，小米漲1.43%，快手漲1.99%。

 

商品外匯

來源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持倉統計


  來源：CMC Markets NG平台


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