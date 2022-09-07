英國新首相臨危上任，如何應對糟糕的通脹和持續貶值的匯率？

現年47歲的伊麗莎白·特拉斯成為了繼撒切爾夫人和特蕾莎·梅後的第三任英國首相。而她接手的或是自撒切爾夫人時期以來最糟糕的英國，能源危機、惡性通脹、北愛爾蘭僵局、蘇格蘭公投等一繫列問題或讓她應接不暇。

在被任命為英國首相後，特拉斯錶示，她將在本周採取行動處理能源賬單。雖然細節尚未得到證實，但媒體廣泛報道稱，從2022年10月到2024年初，國內能源賬單將凍結在2500英鎊。其中英國能源監管機構Ofgem能源價格上限在10月、1月和4月分別上漲80%、19%和4%，在這種能源賬單凍結的情況下，整體通脹或將在10月達到峰值，有可能低於英國央行此前預期通脹在四季度達到13.3%的峰值。

然而，在能源價格凍結的情況下，英國的財政負債始終處於非常高的局面，凍結價格的資金或來自於額外的政府借款，明年通脹大幅下降的代價，可能使英國政府面臨更高的債務和疲軟的經濟增長。而在能源價格凍結期結束後的第二年通脹可能會面臨上升，這關鍵取決於屆時天然氣價格的穩定水平，考慮到2024年大選，從政治角度來看，在能源賬單凍結計劃後，特拉斯可能會採取其他支持措施，或者調整Ofgem的價格上限機制。

還有一種可能是，能源公司將被告知，通過從商業銀行獲得政府支持的貸款來填補收入缺口;這意味著政府不會額外舉債，但貸款擔保會增加國家債務。如果政府決定採用這樣的貸款擔保選項，那麽貸款很可能在幾年內通過消費者賬單的補充來償還。

企業也可能會得到能源法案的支持，但具體機制和成本還沒有詳細說明。

高盛預計未來幾周和今年秋季還將宣佈進一步的財政寬鬆政策。從近期開始，財政政策的公佈時間還沒有宣佈，但它們往往被安排在周三首相問答之後，這使得9月14日或21日最有可能宣佈。在即將到來的財政事件中，主要關註三個領域。

首先，在整個競選過程中，特拉斯強調她致力於扭轉去年4月生效的國民保險繳費增長1.25%的局面，以及計劃於明年4月上調的公司稅。

其次，特拉斯准備好了300億英鎊的額外財政支持，目標是削減家庭稅收。對於哪些稅收將被降低，仍然存在很大的不確定性，包括將所得稅的基本稅率降低2個百分點，允許所得稅起徵點隨著通貨膨脹而提高(它們目前在名義上被凍結)，以及將增值稅的一般稅率降低5-10個百分點。

第三，國家醫療服務體繫（NHS）目前正面臨人員短缺、救護車響應時間延遲和醫院等候名單過長等問題。鑒於特拉斯在她擔任首相的第一次演講中強調了將NHS建立在一個“堅實基礎”上的必要性，她有可能在即將到來的財政活動中承諾為NHS提供額外的資源。然而，如果政策方案需要更長的時間才能得到新任衛生部長的同意，公告可能會推遲。



對匯率的影響



特拉斯當前的政治主張是採取寬鬆的政策，即擴大英國政府的財政赤字規模，這與英國央行的緊縮政策相悖。這就意味著在特拉斯在上任後或影響到英國央行的政策獨立性。這不利於英鎊扭轉當前弱勢的態勢。

英國央行為應對高通脹會致力於激進加息，但這就會造成一個局面，英國政府的能源賬單凍結計劃是通過政府舉債的方式，或能源公司通過政府支持的貸款來填補收入缺口。在提高債務負擔的情形下，新政府或對進一步的激進加息持遲疑態度，這可能會使得英國央行接下來的鷹派政策不及預期。併且，能源公司通過舉債填補收入缺口，在高利率環境下，高額的債務也會在未來幾年轉嫁給消費者身上，經濟在中長期仍面臨復雜的局面。

從基本面上考慮，英鎊現階段的若仍面臨弱勢的局面，當前英鎊兌美元已經跌破疫情時期的低位，跌破1.15創1985年來的新低，但從現階段交易層面來看，應當註意技術面的修復。

英鎊兌美元 GBP/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets

從日線圖來看，英鎊呈現震蕩下行通道中，當前價格已經處於日線超賣區間，從過去的規律來看，當日線級別RSI指標呈現超賣後，英鎊均呈現一定級別的反彈。

當前價格已處在震蕩下行通道的下軌支撐處

美聯儲在9月加息75個基點後將迎來預期兌現，美元漲勢或緩解

英鎊第一反彈目標參考1.175，若成功突破則關註第二目標1.2。



