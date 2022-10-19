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支持率跌至新低，特拉斯是否會成為英國歷史上最短命的首相

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

19 Oct 2022, 15:50

昨天，英國首相特拉斯在接受英國廣播公司採訪時表示，承認自己在製定經濟政策時犯下的錯誤，但她拒絕辭職下台，表示將領導保守黨參加下屆大選。

來源：Google

這位上任僅40多天的新英國首相的支持率已經跌至歷史新低，據英國民調機構YouGov的數據顯示，工黨目前的支持率在52%，保守黨的支持率為22%。特拉斯的淨支持率已經跌至-51，比在曝出「派對門」的前首相約翰遜還要低。

來源：YouGov

導致特拉斯支持率急速下滑的原因在於在其上任時制定的「迷你財政預算」，即進行大規模的減稅，旨在刺激經濟。但該計劃與央行的緊縮政策背道而馳，而市場預期該計劃帶來的經濟增長無法抵消政府債務大幅增長的風險，因此英鎊曾一度暴跌至歷史低點的1.0336。

特拉斯在接任英國首相後面對的是千瘡百孔的英國，即通脹高居兩位數，能源價格高企，地緣政治分裂。而特拉斯在上任後沒有擺清楚自己的定位，意圖做撒切爾夫人第二。殊不知自己的主要任務在於盡量減少前任首相約翰遜執政時期帶來的負面影響，降低經濟自由落體的風險，即使在無力改變經濟走向衰退，即不犯錯便是合格的。

特拉斯在上台時採取行動凍結能源賬單，即通過政府借款進行補貼。隨後正常的操作應該是政府向富人徵收更多的稅來彌補財政缺口，但特拉斯卻反其道而行之，進行了減稅的操作，結果直接對金融穩定性產生了衝擊。

特拉斯的減稅政策為在明年4月將基本所得稅率從20%下調到19%，將所得稅的最高稅率從45%下調至40%，取消原定於明年將企業所得稅從19%上調至25%的計劃。對富人的大規模減稅直接引起了國內民眾的強烈不滿。

從經濟學發展規律來看，一個經濟體在高速發展的時候，市場需求旺盛，企業擴大產能，價格持續上漲，造成通貨膨脹。等價格漲到一個臨界值的時候，民眾消費不起，產能過剩的產品無法銷售出去。這個時候經濟將開始降溫，企業庫存積壓嚴重，盈利收縮甚至走向虧損。等經濟走向通縮時政府開始進行減稅，降低企業的生產成本，經濟開始重新走向復甦。

然而今年由於俄烏戰爭導致能源危機，輸入性通脹透支了英國民眾的消費能力。民眾手上並沒有錢，在這個時候減稅對於他們來說起不到更多的作用，然而對富人減稅就是觸了眾怒。於是，前任財政大臣克沃騰被解僱，這位在任僅38天的前財政大臣是英國歷史上任期第二短的財政大臣，第一位是伊安·麥克勞德，他在1970年7月20日因心髒病去世，在位時間30天。

傑里米·亨特接替上任財政大臣職位，立馬發表聲明稱將取消大規模減稅計劃中的“幾乎所有“措施。可以看出特拉斯對當前英國政府的掌控力已經越來越弱。

來源：Google

 

特拉斯會被解僱麼？

特拉斯是通過黨內投票上任首相的，根據保守黨的規定，她對領導層挑戰享有12個月的特赦。然而，在民眾和保守黨內部的逼迫壓力下，那她可能會面臨不得不下台的局面。

另一個選擇是保守黨改變他們的規則，允許對她的領導權進行投票。如果有足夠多的保守黨議員提交了對特拉斯的不信任信，就有可能出現這種情況，並任命一位新的繼任者接替她。本·華萊士、里希·蘇納克和彭妮·莫當特是目前談論的三位首相人選。

如果保守黨能在接下來的兩週內將特拉斯趕下台，那她將成為英國歷史上任期最短的首相。而英國目前歷史上最“短命“的首相是喬治·坎寧，他是在1827年8月8日因病去世，在位時間119天。


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