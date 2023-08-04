7月非農數據前瞻，勞動力市場或保持韌性

市場預期7 月份非農就業人數增加 20萬人，前值為20.9萬人。私營部門就業預期增長18萬人，前值為14.9萬人。失業率預期為3.6%與前值持平。平均時薪收入預計環比增長0.3%，前值為0.4%



週三的ADP就業人數增長32.4萬人，遠遠超過預期的19萬人，其中休閒和酒店業就業新增20.1萬人，反映當前私營部門的就業仍然強勁。這可能因暑期學生勞動力的到來， 當勞動力市場緊張時，7 月份薪資增長往往保持強勁。反映了勞動力供應與春季招聘季之間的變化規律，即季節性勞動力市場閒置在年初達到峰值，5月初達到谷底，然後隨著暑期學生勞動力的到來而在六月和七月反彈。



6月JOLTS 職位空缺小幅減少至958.2萬，與預期基本持平。該數據在過去幾個月處於平穩下降的態勢， 反映出勞動力需求較去年的峰值明顯下降，但仍比2019年的平均水平高出約250萬，但這是一個勞動力市場增長放緩的積極信號。



在雇主調查方面，7 月份商業活動和新訂單的增長明顯放緩，ISM製造業與非製造業就業指數均呈現明顯放緩態勢，分別下降至44.4（前值48.1）和50.7（前值為53.1 ）。



勞動參與率預計在62.6%，與前值持平。預計在疫情后的勞動力參與率的反彈已經結束，因為參與率和外國出生的人口比例都已恢復到大流行前的趨勢。自3月份以來，參與率一直穩定在62.6%。



考慮到季節性規律帶來的暑期學生勞動力，以及週三ADP就業人數的超預期，反映在休閒和酒店業，預計今晚的新增就業人數將略高於市場共識的20萬人，但薪資增長預計將進一步放緩，因商業活動的減弱以及臨時工薪資議價能力較弱。



對於股市的影響，考慮到今晚的勞動力市場可能帶給市場的信號是放緩但是充滿韌性的，預計今晚走勢或如同上個月非農當日表現有些類似，即盤中反复居多。即充滿韌性的勞動力市場或支撐股指。納指期貨亞盤呈現溫和反彈，一方面受亞馬遜財報遠超預期的利好影響。首先關注上方5日均線壓力15540附近。 納斯達克100 （NDAQ Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月4日）



