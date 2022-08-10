8月最重要的一天來臨，美國7月通脹將如何引爆市場？

周三北京時間20：30將公布美國7月CPI數據，得益於能源價格的下跌和供應鏈問題逐漸改善，市場預期美國7月CPI同比將從6月份的9.1%下降至8.7%，環比預期從6月的1.3%下降至0.2%。但由於在利率上升 的背景下，租金和服務價格上漲顯著，使市場預期7月核心CPI將同比上漲6.1%，高於6月的5.9%，環比預期上漲0.5%，低於6月的0.7%。

從基本邏輯來看，通脹的回落有助於美聯儲放松加息力度，從而利好股市，但事情往往不是表面上那麽簡單。雖然7月CPI預期降溫，但核心CPI卻有上行的風險，而即使如市場預期降至8.7%，但這個數據仍是令美聯儲「不舒服」的水平。

而上周五的非農數據給市場帶來了巨大的「驚喜」。當然，數據或存在較大的水分，但這給了美聯儲官員非常大的底氣，認為美國經濟非常「強勁」，有足夠的理由繼續維持激進的政策，以使通脹回到2%的目標。

但債券市場似乎並不買賬，2年期美債收益率與10年期美債收益率在非農數據後的倒掛程度加深了。目前倒掛幅度來到48個基點，超過2000年。圖中陰影部分是美國經濟衰退期，可以看到，在2年期美債與10年期美債倒掛後的1-2年，美國經濟陷入衰退。

來源： Federal Reserve Bank of St. Louis

讓我們再來看一下，在2000年和2007年這兩次倒掛的時候，美股發生了什麽。

納斯達克100指數 NDAQ —— 月線圖

來源：Tradingview

自2000年4月 – 2002年9月，美股自高點下跌了80%，2007年11月 – 2008年11月，美股累計下跌超50%。

債券投資者認為，即使非農數據非常好看，但認為美聯儲有很大概率欺騙市場中的投資者。在遠超歷史水平的通脹環境下，美聯儲想使通脹回到目標水平，沒有可能避免經濟陷入衰退。美聯儲這樣做的用意只是為了給加息找到充分的理由。即使9月加息50bps，也很難阻止經濟進入到衰退區間，那為何不下定決心維持75bps的加息，讓通脹更快的降溫？

通過更大程度的加息，為以後的降息預留更多的空間。等經濟衰退後，美聯儲有充足的工具出面救市，收益率倒掛的問題就迎刃而解了。

納斯達克100指數 NDAQ —— 日線圖

來源：CMC Markets

納斯達克指數自上周五以來錄得三日下跌。隨著市場預期9月加息75bps的概率來到了70%，投資者感到不安，不確定性引發了市場的連續拋售。從結構上看，納指目前仍處於下行通道中，在沒有出現明顯的反轉形態時，價格仍有很大可能再次回落。

1999年美國互聯網泡沫膨脹，失業率下降至4%。由於經濟過熱，通脹急速攀升，美聯儲自1999年6月 – 2000年5月進行加息，6次上調利率至6.5%。隨後2000年互聯網泡沫破裂，美國經濟陷入衰退。隨後美聯儲政策轉向在次年年初開始連續降息，但美股自2000年5月退出加息周期後，仍然維持了長達兩年的熊市。

沒有人知道市場的底在哪，也沒人知道市場能反彈到哪。但風險是可以預估的，當意識到風險可能要來臨時，理性的投資者應當優先規避風險。



