腾讯清仓式派息减持京东，持股比例从12%降至2.3%，高盛继续给予腾讯、京东买入评级

腾讯减持京东的理由

腾讯董事会认为，作为腾讯8年前最早的电子商务投资之一的京东，已经达到了持续能够为其未来计划自筹资金的状态，根据腾讯的投资理念，认为现在是退出投资的适当时机。该分布符合腾讯的投资战略，即（1）在公司发展阶段对公司进行投资（此时被投资方可能受益于耐心资本，以便为发展和扩张提供资金）；（2） 支持和分享被投资方的增长；（3）在适当的时候退出。腾讯指出，这项特别中期股息是基于当前考虑的一项针对具体情况的行动，不能保证将来会宣布或进行其他类似性质的股息或分配。随着腾讯在对京东股份的减持，自2014年3月起担任京东董事会成员和京东薪酬委员会成员的腾讯执行董事兼总裁刘炽平已从京东董事会退休，在2021年12月23日起生效。

对京东的影响

两家公司在各自的公告中指出，腾讯和京东将继续保持其互利的业务关系，包括他们正在进行的战略合作伙伴关系协议（该协议于2019年5月续约3年，至2022年5月）。京东董事长兼首席执行官刘强东预计，京东深植于实体经济的基于技术的供应链商业模式将继续为京东扩大的股东基础带来长期价值。管理层预计股权变动不会对其业务产生任何影响。因此，此次股权变动不会对业务或前景产生根本性的变化。

管理层还评论说，消费者支出的季节性趋势更强，但12月的消费趋势比他们之前的预期弱，最近几个月的消费趋势整体疲软（受到新冠疫情的影响）。然而，管理层仍然预计，京东集团将继续保持第四季度营收最低20%的年增长率，集团整体利润率将保持稳定上涨趋势（尽管最近因新冠疫情，某些城市封锁产生了一些额外的成本）。

高盛继续给予京东和腾讯买入评级

基于SOTP估值法高盛给予京东未来12个月的目标价格为123美元/477港元，在其领先的零售商规模上，具有独特的1P在线直销+市场模式，并辅之以业界领先的内部仓储和供应链能力。主要风险：集团净利润率波动、在线GMV减速和快速消费品/京东超市执行、比预期更激烈的竞争、资本配置。

基于SOTP估值法高盛给予腾讯未来12个月的的目标价为742港元，基于其坚实的业务基础，包括腾讯游戏在中国和全球的扩张，加速游戏投资，广告/迷你节目/视频频道带来的强大盈利潜力，金融科技和商业服务的健康增长，以及令人信服的风险回报。主要风险：基于性能的广告行业竞争更加激烈，游戏发布版号审批意外延迟，利润拖累更大的长格式视频行业竞争更加激烈，金融科技和云业务增长低于预期，再投资风险。



