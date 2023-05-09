京東第一季度業績能否扭轉股價疲弱走勢？

京東在3月9日發布了2022年的第四季度和全年業績，雖然去年由於疫情封控對京東產生了許多挑戰，消費者支出出現疲軟，但京東仍在去年實現了超預期的盈利增長，年收入首次超過1萬億元人民幣，相較於2021年增長9.9%。這得益於京東管理層專注於降本增效，不斷改善用戶體驗。在去年第四季度，京東日活用戶實現穩定的兩位數同比增長，京東PLUS付費會員達到3400萬，會員全年消費額是非會員的8倍。

在價格方面，為實現在解除疫情封鎖後重新奪回更多的用戶，挽救消費者的消費意願，京東在3月初實行了百億優惠計劃，進行漲價補貼、9塊9包郵、讓商家之間進行低價競標等措施，將營銷策略從促銷大賣向低價模式進行轉變，使消費者、商家和供應商同時受益。該舉措也旨在緩解在“618”和“光棍節”促銷季帶來的運營壓力，提高整個供應鏈效率。

但從股價方面表現來看，京東股價自今年2月以來表現低迷，呈現連續下跌趨勢。而股價在3月推出百億優惠計劃後加速下跌，並在4月21日跌破了去年10月低點，截至5月9日午間休盤，京東 （9618.HK）股價報139.8港元。自4月25日以來京東股價持續在130 – 140區間盤整。股價的低迷走勢或因百億優惠計劃對盈利在短期產生負面影響。

京東（9618.HK）將在5月11日披露2023年第一季度業績，市場預期第一季度營收為2414.47億元，前值為2396.55億元；預期第一季度淨利潤為31.68億元，前值為-29.91億元。

股價能否擺脫頹勢？

從市場的預期來看，投資者擔憂京東或因電商行業競爭的加劇以及優惠政策的實行導致其增長放緩。但從第一季度的社會零售數據來看，1-3月社會零售消費品總額同比增長5.8%，除汽車外的消費品總額同比增長6.8%；3月單月社會零售消費總額同比增長10.6%，除汽車外消費增長10.5%。反映出一季度在解封後消費呈現出的一定程度回暖。

在物流方面，3月全國快遞包裹量同比增長28%，4月的前兩週日均包裹量同比增長40%，為3.5億件（去年同期時間為華東疫情封鎖期間，基數較低），持續的消費者補貼或推動GMV進一步增長。

在消費明顯回暖的第一季度，不排除京東交出一份超出市場預期的答卷。

投資者將關注京東管理層在此次財報會議中對百億優惠計劃的進展程度以及所帶來的成效，以及對於下半年的前景展望。短期股價可能受補貼計劃對盈利的擾動、消費復甦放緩、組織變革成效不及預期等因素擾動表現低迷。長期來看，公司的一系列變革或提高平台競爭力。

技術分析

京東股價自2022年以來呈現結構性下跌趨勢，目前來看股價處於下跌通道中的下軌支撐區域附近，MACD指標呈現底背離跡象，不排除股價在此處存在一定的反彈修復空間。若企穩反彈則參考第一目標175港元附近。

京東（9618.HK）—— 日線圖來源：CMC Markets