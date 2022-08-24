京東二季度財報超預期，營收穩定增長、盈利改善，股價或反彈約20%。

京東集團（JD.US/9618.HK）於8月23日公佈第二季度及中期業績。二季度營收錄得2672億元，高於市場預期的2616億元，同比增速為5.4%，高於行業平均增速。歸屬於普通股股東的凈利潤錄得44億元，高於市場預期的13.63億元，去年同期為7.94億元。

2022上半年京東集團營收為5073億元，同比增長11%；凈利潤為5.1億元，同比減少87.6%，主要源於一季度的虧損。

京東集團第二季度年度活躍用戶賬戶5.8億，增長9.2%。管理層錶示，京東核心零售業務的活躍用戶凈增加量將保持在+1000萬每季度的健康增長，即使在新冠肺炎嚴重中斷的情況下也保持這種狀況。京東Plus用戶超過3000萬（2022年前7個月增加了500萬），其平均每用戶收入是非Plus用戶的8倍，達到了管理層此前的預期，公司將在未來繼續構建該計劃。

來源：JD.com

京東零售在二季度營收2415.57億元，同比增長3.8%，經營利潤為81.73億元。非GAAP息稅前利潤率為3.4%，去年同期為2.6%。電子和電器/一般商品收入年環比為0%/8%，超市品類的訂單量同比增長超過25%。醫療保健產品、家居用品、體育用品和戶外用品、化妝品的收入同比增長兩位數，大多數類別的收入均超過行業。展望未來，管理層預計京東零售核心用戶將在第三季度錶現出更強勁的增長勢頭。與第二季度相比，用戶數量將依次增加。由於消費者信心需要時間再次建立，消費復蘇仍舊處於緩慢增長趨勢。

達達在2022年第二季度實現了23億元人民幣的收入，同比增長55%，相應的營業虧損為4.24億元人民幣。京東到家的直接利潤率首次在季度基礎上轉為正值。

以京喜拼拼為主的新業務營收為62.65億元，同比下降10%，相應的營業虧損為20.32億元。

京東物流二季度營收為312.72億元，同比增長20%。二季度毛利率為6.9%（去年同期為5.9%），非國際財務報告准則盈利2.13億元（凈利潤率0.7%）。盡管第二季度供應鏈出現嚴重中斷，但京東物流的盈利能力仍好於預期，利潤率有所回升，毛利率有所提高。進入下半年，管理層預計，在運營效率、成本控制和嚴格投資的基礎上，京東零售所有類別（實現毛利率）和所有業務線（調整後的營業利潤率）的利潤率將同比提高。截至第二季度末，京東物流管理著1400多個倉庫，總建築面積超過2600萬平方米。資本支出為14億元人民幣，約佔收入的2.4%。截至2022年6月30日，現金和現金等價物為274億元人民幣。

徐雷在財報會議中錶示，由於受疫情影響，二季度成為京東自上市以來挑戰最大的一個季度。在前景方面，管理層對近期收入增長提出了謹慎的言論，指出消費者信心需要時間才能恢復，7月消費復蘇弱於預期，7月GMV增長高於國家統計局在線商品銷售額年環比+6.3%，但低於6.18購物節GMV增長10%。管理層觀察到8月略有連續復蘇，併預計9月將繼續環比改善。盡管存在不利因素，公司在消費者、醫療保健、家用電器、全渠道和城市內業務方面實現了健康增長。對於服裝和酒精等非必需品類，雖然短期前景仍不確定，但管理層對中國的長期消費趨勢充滿信心，同時繼續關註客戶體驗和質量增長。

京東（9618.HK） —— 日線圖

來源：CMC Markets

京東股價早盤受財報利好高開近4%，由於受整體大盤低迷錶現承壓回落。當前趨勢處於反彈趨勢中的旗形整理通道，MACD指標有形成金叉跡象。中國宏觀經濟面有望在三季度改善，或引領積極的市場預期，支撐股價進一步嚮上反彈。當前價格可關註第一阻力230附近，若形成突破，股價或進一步反彈至250均線265附近。下方支撐：210



