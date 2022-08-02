日元連續4日強勢反彈創半年來最長連漲紀錄，抄底日元的時機到了？

自7月14日美元兌日元觸及自1998年9月以來新高的139.39後一路震盪下挫，並在7月底美聯儲加息75bps落地後加速下行。 截至8月2日，美元兌日元當前報130.8，距7月高點累計下跌約6.16%。

造成美日大幅下挫的一方面原因在於美聯儲主席鮑威爾在政策會議上的表態略顯鴿派，他表示之後美聯儲將不會提供前瞻性指引，政策將取決於數據。 9月有可能加息50bps，加息的鷹派預期降溫促使美元指數連續下挫。 美聯儲主席鮑威爾表示美國的經濟沒有陷入衰退，而從數據中可以看出美國經濟處於放緩期，連續兩個季度GDP數據負增長，不排除在未來衰退的可能。 7月製造業PMI自6月大幅度下降後繼續小幅走軟，而服務業PMI超預期下降至47，綜合PMI大幅下降至47，陷入萎縮區間。

美國綜合PMI

圖片來源：TradingEconomics

失業率連續數月保持在3.6%的低位支撐了經濟未出現衰退的觀點，而新增就業人數自今年2月以來連續數月下降，表明就業市場已經處在降溫的階段，本週五將公佈7月的非農就業數據，市場預期新增就業人數進一步下降至25萬人。 考慮到經濟處於下行週期，勞動力市場現時已經處於相對飽和階段，在緊縮環境下企業為控制成本會進行裁員的舉動，囙此失業率或已經觸底，可能在下半年反彈。

美國非農新增就業人數

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房地產市場自今年以來持續維持低迷態勢。 6月美國新房銷售環比下降8.1%，經季節性調整後的年增長率為59萬套，待售房屋月環比下降8.6%，5月增長0.4%，遠高於市場預測的下降1.5%，因為不斷上升的抵押貸款利率和房價影響了潜在買家。 所有四個主要地區的待完成銷售額均有所下降：中西部（下降3.8%）、東北部（下降6.7%）、南部（下降8.9%）和西部（下降15.9%）。 與去年同期相比，交易量下降了20%。

美國新房銷售環比

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美國待售房屋月環比

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反觀日本方面，日本央行在7月的貨幣政策紀要中仍表示儘管物價上漲範圍擴大，但日本央行必須保持寬鬆政策，大宗商品價格上漲和外匯波動推動了物價上漲，這屬於輸入性的通脹，並不是由內需所引起的。 日本通脹水准自4月以來超過日本央行的2%的通脹目標，並且連續三個月維持在2%以上，但由於週期較短不滿足日本央行的長期穩定通脹在2%以上的目標。 而薪水穩定增長3%是通脹穩定在2%以上的必要條件。 但從現時的數據來看，距離這一目標還有較大的差距。

日本通貨膨脹率

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日本平均現金收入同比

圖片來源：TradingEconomics

囙此，日本央行在今年或不具備退出寬鬆政策的條件。 日本央行行長黑田東彥的任期將在明年4月結束。 而近期新上任的日本央行官員高田創討論了需考慮退出寬鬆戰畧，但在當前時期仍需要寬鬆的貨幣政策支持，以確保薪水和通脹的同步上行。 美元兌日元的大幅度回檔屬於美日貨幣政策分化的單向修正。

此外，除美日下跌外，其他兌日元貨幣對例如澳元兌日元、歐元兌日元、英鎊兌日元均出現了大幅度的下跌，CFTC的最新資料顯示，杠杆基金已將日元淨空頭期貨和期權頭寸削减至2021年3月以來的最低水准。 體現出國際炒家近期拋售美元大幅度買入便宜的日元作為避險，而自7月下旬以來地緣政治衝突隱患出現也强化了日元的避險需求。 若地緣政治衝突風險在後續的日子緩和，或削弱日元持續上行的動力。

日元真正見底的條件或需在明年第一季度才會出現，需關注薪資增速和通脹是否達到日本央行的目標。 囙此，美元兌日元在經歷了連續的大幅下挫後，後續或陷入反復震盪期。 但美日或已不具備沖前高的條件，從長端角度來看或已開始進入築頂下行週期。

美元兌日元USD/JPY——日線圖（8月2日）

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美元兌日元結構處於空頭趨勢，當前需留意價格是否能在130的整數關口獲得支撐。 若企穩或面臨一定程度的反彈

日線級別MACD指標進入超賣區間，暗示潜在的空頭修復空間

若失守130，價格或進一步下探至126.3附近



