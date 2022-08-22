一周展望：傑克遜霍爾央行年會鮑威爾料放“鷹”打壓美股、中國央行料下調LPR利率

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上周回顧



英國7月CPI同比錄得10.1%，超過市場預期的9.8%，前值為9.4%，創40年來新高。這強化了英國央行在9月的會議上加息50個基點的預期。通脹的持續攀升受歐洲能源價格的飆升，隨著秋冬季能源消耗將擴大，英國央行預計通脹將在第四季度超過13%。

美聯儲聖路易斯聯儲主席“鷹王”佈拉德錶示，傾嚮於美聯儲在9月加息75個基點；裏士滿聯儲主席巴爾金錶示，美聯儲致力於讓通脹率回歸2%的目標，將盡一切努力讓通脹回到2%的目標水平，支持“提前加息”，即使這會導致經濟衰退。舊金山聯儲主席戴利錶示，對9月加息50或75個基點持開放態度，官員們明年不會急於改變方嚮。堪薩斯聯儲主席喬治發言略顯鴿派，她錶示繼續加息的理由非常充分，但加息的幅度仍是需要討論的問題。

金十數據8月19日訊，據報道，伊朗核協議的內容規定，如果美國再次放棄協議，該國將受到罰款。而伊朗有義務在簽署協議的第一天開始逐步停止其核項目。半島電視臺的消息來源稱，美國需在協議達成的第一天就取消對伊朗約17家銀行和150家其他經濟實體的制裁。另外，伊朗在韓國的約70億美元資金將被釋放。如果美國再次單方面退出伊核協議，該國將面臨罰款。

據市場消息，俄羅斯天然氣公司（Gazprom）將於8月31日至9月2日停止通過北溪管道的天然氣供應，以進行維護工作。

美國三大股指集體收跌，納指跌2.12%，報13231.22點；標普500指數跌1.39%，報4226.07點；道指跌0.9%，報33702.25點。

歐股方面，歐洲斯托克50跌1.36%，報3727.3點；德國DAX40跌1.21%，報13536.12點；英國富時100跌0.17%，報7549.02點；法國CAC40跌1.01%，報6495.39點。

亞太方面，富時中國A50跌0.5%，報13545.5點；恆生指數跌0.75%，報19552點；澳洲200指數跌0.74%，報7080.5點；日經指數跌1.18%，報28754.18點。

美元指數周五漲0.58%，報108.03。澳元兌美元跌0.6%，報0.6874。歐元兌美元跌0.49%，報1.0037；英鎊兌美元跌0.86%，報1.1828。

現貨黃金跌0.63%，報1747.24美元/盎司。現貨白銀跌2.53%，報19.05美元/盎司。

國際兩油周五小幅收陰，美國WTI原油跌0.44%，報90.62美元/桶；佈倫特原油跌0.83%，報97.45美元/桶。

本周重要經濟事件和數據



傑克遜霍爾全球央行年會—— 周五

本周市場關註的焦點在於美聯儲主席在此次年會上對於通脹和貨幣政策的定調。近期美股的反彈主要受美聯儲或將提前轉鴿，放緩加息幅度，併在2023年降息以應對未來可能出現的經濟衰退的邏輯驅動，而這一預期在7月通脹數據公佈後得以放大。但上周美聯儲多位官員的發言對這一預期潑了冷水，強調美聯儲當前的第一目標仍是讓通脹回歸2%的目標。美聯儲主席在這次年會或繼續強調以下幾點：1）美國的經濟具有韌性，下半年或出現正增長，勞動力市場仍然強勁，通脹目前仍處於高位，仍需後續的數據指引。2）美聯儲當前的首要目標是抑制通脹，當前不具備轉嚮條件，經濟“硬著陸”可能出現。因此，美聯儲在本周料將打壓此前的轉嚮預期，鷹派預期或將對美股形成制約，美股或已出現反彈的階段性頂部。

中國8月LPR利率—— 周一

周一北京時間9：15，中國人民銀行將公佈8月1年期和5年期貸款市場報價利率（LPR），市場預期央行將分別下調1年期和5年期LPR利率10個基點至3.6%/4.35%。由於7月社融數據大幅度縮減，央行在8月15日下調MLF和公開市場逆回購利率10個基點，此輪MLF的下調料將傳導至LPR。8月MLF縮量2000億元至4000億元，也體現出當前央行併不希望“大水漫灌”，7月M2的數據反應市場主體併不缺錢，缺的是信心。上周五，多部門近日出臺措施，推進“保交樓、穩民生”的工作，維護業主的合法權益，恢復市場主體信心，保障宏觀經濟穩定。

美國8月MARKIT制造業、服務業PMI初值 —— 周二

周二北京時間21：45，美國將公佈8月Markit制造業和服務業PMI數據，市場預期制造業PMI小幅下降至52，前值為52.2；服務業PMI預期將改善，回升至50.2，前值為47.3。若數據回暖將體現美國經濟仍具有韌性，這支持美聯儲堅持鷹派的論調，對美股市場或形成壓力，支撐美元走強。

美國7月核心PCE 、個人支出月率—— 周五

周五北京時間20：30將公佈美國7月核心PCE和個人支出月率，市場預期核心PCE同比為4.8%，與前值持平，環比料降至0.3%，前值為0.6%。

市場預期7月個人支出相較於6月降至0.3%，前值為1.1%。結合上周公佈的美國7月零售銷售數據（0% vs 6月為0.8%），反映出在高通脹和連續的加息環境下，居民的消費意願開始逐步降低，經濟正處於降溫的階段。

以下是具體經濟數據和事件：



周一：中國8月1年期、5年期LPR利率

周二：歐元區8月制造業PMI初值

英國8月制造業、服務業PMI

美國8月Markit制造業、服務業PMI初值

京東、快手、小鵬汽車財報

周三：美國至8月19日當周API、EIA原油庫存

美國7月耐用品訂單月率

英偉達、寧德時代財報

周四：歐洲央行7月貨幣政策會議紀要

美國第二季度實際GDP年化季率修正值

周五：美國7月PCE

傑克遜霍爾全球央行年會

美團財報

本周重要產品關註



道瓊斯工業指數 DJI —— 日線圖

來源：CMC Markets

道指自上周二觸及34000後，連續三日收陰，周五跌幅擴大，目前仍承壓於下行結構。美聯儲多位官員上周放鷹闡明了控制通脹的決心，本周的全球央行年會料將堅定鷹派預期，美聯儲9月或加快縮錶。美元、美債收益率近期重新上升對美股形成一定壓力，料美股本周或面臨拋壓。

RSI指標日線超買併呈現背離，MACD指標有形成高位死叉跡象，投資者可關註下方的第一支撐位32350。

美國WTI原油 Crude Oil WTI—— 日線圖

來源：CMC Markets

目前美國經濟仍未進入衰退期，需求出現斷崖式下跌的概率較低，而供應端由於歐佩克+縮減產量，伊核協議仍然撲朔迷離，美國頁巖油增產意願不大，歐洲能源需求缺口在去俄化的進程中難以彌補。現階段利空油價的因素正在消退，油價或在此處出現空頭的修復反彈。MACD指標呈現黏合金叉之勢，料將反彈至100附近。

美元兌人民幣 USDCNH —— 日線圖

來源：CMC Markets

美元兌人民幣突破上升三角形結構，站上6.8，技術面上價格或進一步嚮上延伸。

美聯儲在政策上料持續保持鷹派基調，現階段將提振美元。中國央行上周降息，促使人民幣貶值壓力增大。併且，歐洲經濟形勢嚴峻，歐元持續貶值或對中國外貿的提振產生負面影響。因此，美元兌人民幣上漲的基本面成立。

歐洲斯托克50指數 SX5E —— 日線圖

來源：CMC Markets

歐洲斯托克50指數在3800承壓回落，RSI指標呈現背離，MACD指標有形成死叉跡象。由於歐洲能源緊缺問題料在秋冬季加劇，或推升歐洲通脹進一步攀升，歐元區經濟前景悲觀。歐洲央行或採取連續50個基點的加息以抑制通脹。歐洲斯托克50指數或將結束反彈。下方目標：3400

澳元兌美元 AUD/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets

澳元兌美元受強勢美元影響大幅度下跌，價格或延續震蕩下行通道運行。美聯儲料堅定鷹派立場促使美元走強，非美貨幣或集體承壓。目前關註0.687能否企穩，若失守該價格，或進一步下行至0.67。



