一週展望：傑克遜霍爾全球央行年會，英偉達Q2財報！

上週主要產品漲跌幅

來源：CMC Markets

本週重要經濟事件和數據

歐元區、英國、美國PMI初值 —— 週三

7月最新的PMI數據顯示，德國製造業跌至新冠疫情封鎖以來的最低水平 38.8，進一步證明德國經濟停滯不前。出口和國內需求疲軟以及能源價格高企正在給經濟活動帶來壓力。唯一的亮點是服務業PMI，為 52.3，但即使如此，經濟活動也顯示疲軟。法國的經濟活動也令人失望，製造業和服務業在進入第三季度時均出現收縮。 7 月份製造業PMI下滑至 45.1，服務業PMI下滑至 47.1。隨著能源價格在過去幾周大幅上漲，市場預期8月很難出現顯著改善。

與歐洲一樣，英國的製造業和服務業活動也出現放緩，但與其他國家不同，綜合PMI 仍處於擴張區間，7月錄得50.8，建築業一直是一個顯著的優勢，但重點仍然是製造業，7 月製造業PMI放緩至45.3，而服務業則從6 月份的53.7 放緩至7 月份的51.5。最近的 6 月份 GDP 數據顯示出強勁的表現，但在能源價格反彈的第三季度可能更具挑戰性。

相比之下，美國的PMI數據這幾個月相對穩定，製造業PMI在6月放緩至46.3後，在7月反彈至49，而服務業PMI雖然在前兩個月連續放緩，但仍處於擴張區間，7月錄得52.4。市場預期8月製造業PMI將維持在49，與前值持平。服務業PMI小幅放緩至52。

英偉達Q2業績 —— 週三

截至8月18日收盤，英偉達今年上漲196.45%，此輪上漲很大程度上是由於其高規格芯片可以推動人工智能革命的樂觀情緒所推動的。早在 5 月份，該芯片製造商第一季度營收 72 億美元超出預期後，股價大幅上漲。該公司將第二季度的收入指引上調至可能破紀錄的 110 億美元。這比上一季度的收入大幅增長，這是由於數據中心芯片銷售大幅增長的預期以及人工智能投資的推動。第一季度，該公司在數據中心芯片方面創造了 42.8 億美元的收入。博彩業創造了 22.4 億美元的收入。對於第二季度，市場預期營收為110.86億美元，同比增長65.5%，其中數據中心收入預計將達到 77.8 億美元，貢獻大部分增長，其中游戲收入預計將達到 24 億美元。預計EPS為1.74 美元。

傑克遜霍爾全球央行會議—— 週四 – 週六

市場將密切關注美聯儲主席鮑威爾是否會在本週舉行的全球央行年會上披露在 9 月的利率會議上暫停貨幣緊縮行動的信號。此次研討會還為各國央行在全球經濟面臨挑戰的時期過度收緊貨幣政策所面臨的風險提供重要見解。在過去的幾週時間，美國的勞動力市場數據保持韌性，通脹反彈，以及零售消費超預期增長，使美聯儲發表了強硬言論，但其加息週期可能已接近結束的時候。現在的關鍵問題不是利率將進一步上漲多少，而是利率將維持在當前水平多久。他可能會在今年的會議上發表不那麼強硬的發言，但他也不願宣布勝利。顯然，美聯儲認為對抗通脹的鬥爭遠未結束。在這種情況下，鮑威爾不太可能會帶來任何鴿派的驚喜。美聯儲將堅持不懈地努力降低通脹，即使這意味著失業率上升

以下是具體經濟數據和事件：

週一：中國8月1年期與5年期LPR利率

週二：美國7月成屋銷售總數年化

美國8月里奇蒙德聯儲製造業指數



週三：歐元區8月製造業與服務業PMI初值

德國、法國8月製造業與服務業PMI初值

英國8月製造業與服務業PMI初值

美國8月Markit製造業與服務業PMI初值

英偉達Q2財報



週四：美國7月耐用品訂單

傑克遜霍爾全球央行年會



週五：美國8月一年期通脹率預期

傑克遜霍爾全球央行年會

美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾全球央行年會上發表講話







本週重要產品關注

道瓊斯工業指數 （DJI Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月19日）

道瓊斯工業指數上周連續走低，週五探底回升，在上升趨勢線附近獲得支撐，34450為此前的空頭阻力區域，若本週能在此處企穩反彈或形成支阻轉化。策略可以前低34300為防守進行逢低看多處理。



現貨白銀（XAG/USD） —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月19日）



現貨白銀在本週表現出較強的支撐，在22附近止跌並小幅度反彈。此處也為6月的支撐，或形成階段性雙底。本周可以22為防守進行逢低看多的策略。日線MACD有形成金叉之勢頭。

英偉達（NVDA） —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月19日）

英偉達股價近期處於震盪回落的趨勢，但從成交量上來看，自8月中旬以來成交量沒有明顯衰竭，並出現小幅度放量，週五股價在60日均線附近探底回升，投資者可關注此處能否出現止跌反彈。若本週財報業績超預期，不排除支撐股價再次出現向上之勢。



香港恆生指數（HSI Cash） —— 週線圖

來源：CMC Markets（8月19日）

恆指上周繼續呈現下跌態勢，目前價格處於震盪下跌通道的下軌支撐區域附近，短線出現超賣，不排除此處或出現一定的反彈修復。下方支撐關注17600。



