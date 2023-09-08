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特斯拉股價止跌回升，現在還能買麼？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

08 Sep 2023, 14:35

特斯拉股價本周震盪反复，在9月1日特斯拉宣布新Model 3正式預售後，同時宣布其高端車型Model S和Mode X降價，並且宣布自動駕駛軟件的降價。特斯拉在當日股價暴跌超5%。隨後在本週股價重新回升，截至9月7日，特斯拉股價收盤為251.47美元，收復自9月1日以來的近1半的漲幅。


即便股價近期走勢反复，但特斯拉股價今年仍上漲了104%，其股價的主要驅動力在於降價帶來的銷量持續增長。特斯拉在中國8月的銷量為84159輛，環比增長31%，同比增長9.35%，繼續保持著強勁的勢頭。


但投資者似乎對特斯拉股價的關注度更多在放在利潤率上，雖然二季度的交付創新高，但毛利率較去年同期大幅度下降至18.1%，創四年來新低。而股價也在二季報發布後一路向下，最低在8月18日跌至212美元，較今年高點下跌29%。

 

特斯拉股價的基本面分析


作為特斯拉的主力銷售車型，新Model 3由於其超預期的定價和一些設計上的調整存在爭議，在內飾上增加更多Alcantara材質裝飾和氛圍燈，以及增加前排座椅通風，和後排娛樂中控屏。而存在爭議的地方在於取消了轉向桿和懷擋，均改為觸摸屏操作。並且取消全車毫米波雷達，以及在標準版和四驅版本上性能上的減配。雖然在一些用車體驗上有所改善，但像氛圍燈和座椅通風以及內飾材質的調整在當下中國新能源汽車市場已經是屢見不鮮。而對此前的優勢領域性能方面做出減配，以及超預期的定價，讓投資者對該新車型的銷量持保守態度。但也有種說法是，通過調高新車型的定價從而達到更快的去舊車庫存，以後新車型或存在價格的調降。


對於股價方面的影響，由於市場對新Model 3的看法褒貶不一，預計其對當前中國電動車市場當前的影響可能是有限的，在初期公佈後不具優勢的定價和去庫存階段預計在銷量上可能會出現放緩，而後續或在去庫存週期結束後出現價格上的變動或軟件方面的升級，即提振銷量。這意味著當前股價或維持一個震蕩的格局。

 

特斯拉股價的技術面分析


當前特斯拉股價在240附近獲得了支撐，該處也是此前的多空分界區域。我們可以看到股價在8月29日小幅放量突破240阻力後，在此處出現盤整，穩守在30日均線附近。成交量目前沒有明顯衰竭，這意味著若後市成交量能保持增量則意味著或以240為防守開始新一波的反彈，上方目標可關注270附近。

特斯拉股價的技術面分析-日線圖
 特斯拉 TSLA —— 日線圖
來源：CMC Markets（9月8日）


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