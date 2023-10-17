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避險引爆黃金飆升，入場的好時機？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

17 Oct 2023, 14:35

由於巴以衝突引發了國際金價上週飆升5.47%，創2023年3月17日以來的最大單週漲幅。重新回到1900美元之上。


10年期美債收益率4.884%曾一度回落至4.55%的低點附近，但在本週的前兩個交易日再度呈現反彈之勢，目前已升至4.74%。金價從1930美元的高位小幅回落至1915美元附近。


10年期通脹保值債券（TIPS），即美國實際利率小幅回落至2.32%附近。費城聯儲主席哈克週一表示美聯儲不應該考慮額外的加息措施。11月暫停加息已基本成為市場共識，12月是否或需等待更多的數據，但CME的FED Watch預測12月加息25個基點的概率僅為30%。
美聯儲停止加息將引發10年期美債收益率觸頂，TIPS預計觸頂回落，這將利好金價。除了關注貨幣政策之外，還需關注巴以衝突的進展狀況。拜登計劃於週三訪問以色列，以防止戰爭出現進一步升級。以色列在10月13日集結大量軍隊準備對加沙展開地面進攻，伊朗方面表示若以色列地面進攻加沙將予以迴應，目前還未出現進一步動作。恐慌情緒在本週初出現一定緩和，但目前局勢仍面臨高度不確定性，市場將重點關注拜登此次訪問的結果。

美國10年期國債收益率（紅） vs 現貨黃金（藍）
來源：Tradingview, CMC Markets（10月17日）

地緣政治衝突所帶來的恐慌情緒對於金價的走勢一般產生短期影響，而中長期走勢仍取決於美聯儲的貨幣政策。例如在今年3月黃金價格一度飆升，主要受美國地區銀行業爆發所帶來的恐慌情緒，但黃金價格從5月開始掉頭向下，因美聯儲在當時提出更多的加息次數。與那時不同的是，美聯儲近期的轉鴿反映美國經濟的下行風險逐步加大，美聯儲年內的加息預期被逐漸淡化，政策路徑較為清晰。即使出現最壞的情況，即中東局勢持續不明朗，能源價格高企，美國通脹表現頑固，迫使美聯儲轉鴿的空間有限，但這將被避險情緒支撐所抵消。黃金在年底的表現值得期待，或明顯好於前兩個季度。


並且，黃金通常在跨年期間（12 – 2月）表現強勢，貫穿於牛熊期間，如下圖所示（圖中藍框區域），反映出節假日期間的實體黃金需求旺盛。
 


 

現貨黃金 (XAU/USD – Cash) —— 月線圖
來源：Tradingview, CMC Markets（10月17日）

現貨黃金下方支撐可參考5日均線附近即1900 – 1903，整體策略參考逢低看多，上方目標1945 – 1950。若形成突破或再次挑戰1980關口。

 現貨黃金 (XAU/USD – Cash) —— 日線圖
來源： CMC Markets（10月17日）


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