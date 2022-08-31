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伊拉克安撫油市，國際油價單日暴跌超6%，多頭投降了？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

31 Aug 2022, 13:55

期國際油價受消息面擾動較深，我們曾在8月12日和8月25日給予原油短期反彈的策略，併給予目標價100。昨日亞盤時段WTI原油最高觸及98.37美元/銅，距離100僅差一步之遙。

前期看油價的反彈邏輯主要建立在俄烏局勢至今沒有改善，全球仍籠罩在能源危機的背景下。併且市場對經濟衰退的預期還相對較早，今年暫未衰退風險。歐佩克料以衰退為由限制產量，供應端仍有不確定性，該邏輯將支撐短期反彈。

拜登自上臺後因為致力於清潔能源計劃，因此對國內的頁巖油企業進行了打壓，在油價上漲後，美國油企用更多的利潤進行分紅，也不配合拜登的擴產計劃。而沙特與拜登在今年7月的會晤也沒有達到實質性的效果。拜登此前釋放美國的戰略石油儲備，但EIA的庫存已經降至1985年1月以來的最低水平，為連續第50周下降，進一步釋放儲備的空間有限。因此，拜登手上的牌在所剩無幾的情形下，只能選擇重返伊核協議，而這個決定遭到了全體共和黨和部分民主黨的強烈反對。因為在特朗普執政時期退出了伊核協議，其政治方針就是親近沙特、以色列等國，併且阿拉伯國家跟伊朗的關繫也非常差，拜登此舉或是維護中期選舉的無奈之舉。

這兩周油價整體走勢一波三摺，主要受消息面擾動較深。8月22日在傳出伊核協議的利好消息後油價曾一度大跌4%，下探87附近，但隨後沙特釋放減產威脅促使油價進一步擡升，最終價格重回90上方，隨後一路震蕩上行。但昨日油價再度受基本面消息刺激大幅下跌：（1）昨日伊拉克放出消息宣稱取消全國宵禁，石油出口併未受到巴格達暴力沖突的影響，有能力增加對所有目的地的石油出口，併准備增加對歐洲的供應；（2）美伊被傳達成核協議，未來兩三周內公佈 ；（3）美國至8月26日當周API原油庫存意外錄得59.3，預期值為-63.3，前值為563.2。

油價後市如何？


目前需要考慮幾個不確定性

  • 伊核協議仍舊面臨不確定性，該協議遭多方反對
  • 歐佩克+在9月5日將開會商討10月產量以及後續月份的計劃，沙特或釋放減產信號提振油價。
  • 美聯儲9月加息75個基點的預期升溫，提振美元對油價形成利空。
  • 綜上考慮，在9月22日美聯儲加息落地前，油價或陷入震蕩盤整，但下跌創低概率較小。

即使伊核協議達成，伊朗重返原油市場，但在短時間內無法填補原油供應缺口，沙特料將減產進行反擊，北半球冬季燃料需求提升，全球經濟放緩但無衰退風險（或明年進入衰退），油價在受短期消息面擾動後，價格的走嚮仍取決於供需關繫。

因此，仍維持WTI原油或反彈至100的目標。

美國WTI原油 Crude Oil WTI —— 日線圖（8月31日）

來源：CMC Markets

WTI原油關註第一支撐90附近，若跌破則關註86。

趨勢傾嚮於震蕩盤整，上方阻力位100。


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