CMC集團推出全新股票交易平台

新平台可提供英美上市股票的交易服務及其他投資項目。

客戶可享免佣金服務。

CMC集團專門針對英國投資者推出了全新投資平台——CMC Invest。

借勢倫敦規模最大的金融事件——金融巨頭倫敦峰會。今年，我們的業務已拓展至線上交易、金融科技、數字資產、區塊鍊和支付等全新垂直領域。

CMC Invest將面向投資者開放，為投資者在整個投資過程中提供協助。

CMC Invest英國負責人Albert Soleiman表示：“投資是一件很複雜的事情，而且很多時候它與我們的投資目的和投資對象無關。CMC Invest旨在為客戶提供相應的工具和流程服務，在整個投資旅程中為客戶提供協助和指導，幫助其做出適合自己的選擇。”

CMC Invest平台將提供英美上市股票、交易所交易基金（ETF）和投資信託的投資服務。 CMC還計劃新增共同基金和美元貨幣錢包等功能，以拓展服務範圍。

此外，平台客戶可享免佣金服務，僅需繳納0.5%的外匯手續費。

“我們很高興能根據客戶需求推出CMC Invest這個平台，我們將竭力為客戶提供全流程服務，助其不斷成長，適應市場環境變化並實現財富目標”，Soleiman如是補充道。

槓桿業務和非槓桿業務

CMC成立於1989年，總部位於倫敦，是世界領先的在線外匯交易，股票交易和差價合約交易提供商。在2021年金融巨頭倫敦峰會上，CMC榮獲最佳外匯交易平台大獎。

CMC Invest推出時，已有諸多經紀商嘗試拓展新業務，擺脫對差價合約（CFD）業務的依賴。 Trading 212捷足先登，獲得了巨大的商業成功。

同時，CMC正考慮將槓桿業務和非槓桿業務拆分為兩個業務板塊。儘管槓桿業務是CMC集團的核心業務，但該集團正在將重心轉至非槓桿業務。

此前，CMC在進行品牌重塑時，將其機構業務分割出來，並成立了CMC Connect。如今，CMC Invest的推出似乎也是該集團業務分割舉措的一部分。

同時，CMC更新了本財年的財務指引，預計其運營成本將增加5%。



