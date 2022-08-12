美國WTI原油短期或止跌反彈至100上方。

美國WTI原油在8月4日跌破關鍵支撐90後，在隨後的兩個交易日觸底反彈，最終價格重回90上方。國際能源署（IEA）的月度報告顯示，隨著天然氣危機促使消費者轉向燃油，石油使用量增速加快。在俄烏沖突的背景下，俄羅斯石油供應鏈的減少將比此前預期更為有限。歐洲高溫天氣刺激石油需求，將2022年全球石油需求增長預測上調38萬桶/日至210萬桶/日。十月過後繼續釋放石油儲備仍是一個選擇。

但歐佩克的月報指出，全球經濟普遍存在顯著的下行風險，其預計全球石油市場本季度將出現過剩，並且下調2022年全球原油需求至310萬桶/日，此前為336萬桶/日，下調2022年全球經濟增長預測為3.1%，此前為3.5%。

歐佩克+與IEA對全球經濟的預期表示出截然相反的態度，這或許也體現出在政治和利益上的分歧。在俄烏沖突爆發期間，IEA指責歐佩克+對危機缺乏回應，放任國際油價上升至100美元之上。並且歐佩克+多次拒絕美國的增產呼籲，使IEA釋放成員國緊急戰略儲備。

IEA表達出對全球經濟的樂觀情緒，其用意是為了產油國釋放更多的產量以防止需求的反彈，防止油價再次反彈升高。但歐佩克+下調經濟預期，對需求悲觀是為了限製產量，以防止油價的進一步下跌，這與其自身利益不符。因此，9月僅計劃增產10萬桶/日的原油，並且在明年全球經濟很有可能陷入衰退的背景下，歐佩克的增產計劃或將在不久後結束。

從基本面上來推演油價未來的走勢：

全球經濟存在下行風險但還未陷入衰退，因此需求端暫時未受打擊，歐佩克增產幅度下降，供應端仍相對緊缺，支撐短期油價處於高位

為抑製通脹回到目標，全球緊縮進程仍將持續進行，美國通脹雖7月觸頂降溫但距離2%的目標仍有較大差距，因此仍需加碼加息，2年期與10年期美債倒掛加深，經濟明年大概率陷入衰退。

經濟進入衰退周期，原油需求受到抑製，進入下行周期

歐佩克的用意可簡單概括：趁著經濟衰退前，能撈一筆是一筆，現在要是聽從拜登的建議增產，庫存要過剩就虧大了。

美國WTI原油 —— 日線圖

來源：CMC Markets

日線級別，MACD指標在0軸下方二次形成金叉，暗示後續的反彈概率

目前價格測試此前下行趨勢的阻力，若價格能成功突破，企穩在94上方，價格或進一步反彈。

上方目標：104。



