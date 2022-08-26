中概股全線狂飆，抄底時機已來？

中概股自7月以來呈現震蕩下行趨勢，其下行主要受多方面因素推動。

中國股市7月因宏觀經濟錶現疲弱呈現調整行情

中國科技股近幾周陸續發佈二季度財報，市場此前預期二季度報告因疫情擾動錶現欠佳

中美就赴美上市的中概股就審計問題尚未達成共識

近日，央行與政府其發力鞏固國內宏觀經濟形勢。中國人民央行在8月15日開展4000億元中期借貸便利（MLF）（含對8月16日MLF到期的續做）和20億公開市場逆回購操作，MLF和逆回購操作的中標利率分別下調10個基點。8月22日分別下調1年期和5年期LPR利率5/15個基點至3.65%/4.3%，促進宏觀經濟復蘇。這是央行今年以來的第二次雙雙下調LPR。

8月24日，國常委部署穩經濟一攬子政策的接續政策措施，發力鞏固經濟穩增長態勢。會議指出當前經濟延續6月份恢復態勢但因局部疫情擾動出現波動，目前經濟復蘇進程不夠牢固，市場信心仍舊不足。因此，仍需合理運用工具推動經濟穩中嚮好。

恆生科技指數昨日收漲6%，結束5日連跌。

恆生科技指數 HSTECH —— 日線圖

來源：Tradingview

中概互聯網ETF 513050 —— 日線圖

來源：Tradingview

從基本面上看，中概互聯是穩定國內宏觀經濟的重要支柱，今年政策監管已經趨嚮於常態化管理，中概互聯的健康運作可帶動就業復蘇，例如軟件信息服務，靈活就業（視頻博主、外賣配送、滴滴司機，電商等，當前國內靈活就業人群已超過2億）。

此外，科技公司的雲業務有助於幫助國內中小企業數字化轉型；互聯網平臺對建設數字經濟具有重要推動作用；新能源汽車的發展離不開互聯網企業對車機技術的支持。

互聯網巨頭在二季度的錶現雖呈現增速下滑，但整體錶現超預期的穩固，例如阿裏、騰訊、京東等巨頭。宏觀經濟的改善預期或為三季度業績的彈性。昨日京東(09618.HK)收漲11%，阿裏巴巴(09988.HK)收漲8.75%，美團(03690.HK)收漲8%，騰訊（0700.HK)收漲4.84，網易（09999.HK）收漲5.25%。

京東集團 09618.HK —— 日線圖

來源：CMC Markets

價格嚮上突破旗形整理通道，目前仍維持多頭觀點，今日早盤高開回落，穩健的投資者可逢低進行跟蹤，下方支撐：230。 第一目標：270。

騰訊控股 0700.HK —— 日線圖

來源：CMC Markets

騰訊築底反彈，符合我們在8月17日的預測，已觸及第一目標330，若價格形成突破或進一步上行至400。

網易 09999.HK —— 日線圖

來源：CMC Markets

網易呈現底部震蕩趨勢，130上方形成多重支撐，上方壓力關註156-160。

阿裏巴巴09988.HK —— 日線圖

來源：CMC Markets

阿裏巴巴目前呈現底部的震蕩上行通道，價格若突破100或觸及通道上軌壓力130附近。

仍有一些未知因素需要考慮

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通脹上行風險（食品、能源）打壓消費需求，經濟復蘇不及預期

疫情反復性風險對經濟復蘇的擾動

騰訊、網易能否下半年獲得新遊戲版號，海外遊戲市場的拓展情況



