美國各大銀行業績即將揭曉，能否引領第2季度財報季走向？

相比之下，主營業務為投資銀行業務的銀行，可能繼續面臨公司交易量下滑的境況。由於公司IPO和收購業務低迷，摩根士丹利的投資銀行業務也受到了不利影響，因此預計其收益和營收將進一步下滑。然而，在市場環境動盪和交易活動強勁的背景下，摩根士丹利的理財業務和投資管理業務可能在一定程度上抵銷投資銀行業務活動疲軟造成的不利影響。 Zacks Investment數據表明，摩根士丹利第2季度的每股盈利將達1.62美元，同比下降14.3%，而第1季度的同比下跌幅度為8.4%。預計其營收將達138.7億美元，同比下跌6%，與第1季度公佈的下跌幅度相同.

儘管經濟形勢不容樂觀，大型貸款機構仍表示，隨著利率上漲，加之借款人強勁的信貸需求，貸款收入也可能增加。預計摩根大通和花旗集團等借貸收入比例較大的銀行將受益於利率上漲的環境。根據納斯達克的預測，摩根大通第2季度的每股盈利將達2.90美元左右，同比下降30%，表現優於第1季度的42%同比降幅。預計其營收將達320億美元左右，同比增長7%，而上季度的營收則下跌了5%。總體而言，預計作為美國資產規模最大的銀行，摩根大通第2季度的業績表現將優於第1季度。

美國第2季度財報季已於本週拉開帷幕，各大銀行也將公佈其業績情況。摩根大通和摩根士丹利已於7月14日（星期四）美國股市開盤前公佈各自的收益數據。由於投資銀行業務營收大跳水，此類美國大型銀行的股價較其1月高點，平均下跌了30%左右。然而，上半年利率上升可能為藉貸業務的利潤率帶來一些利好，因此，借貸業務仍可能維持整體營收增長。

來源：CMC Markets截至2022年7月11日的數據

對於股票等流動性可交易金融工具，其價格走勢並非單一的上升或下跌，而是周期性的波動，由於市場參與者會調整情緒以適應不斷變化的宏觀環境和公司基本面，所以，即便是已持續數月的價格走勢也可能被僅持續幾週的短期反向走勢所打破。 通過綜合的技術分析，我們可嘗試判斷一個重要的走勢階段會否結束或迎來拐點，走向下一個逆勢階段。摩根大通（JPM）的價格走勢，即2021年10月25日的172.95歷史高點到2022年7月5日的109.30低點（跌幅達36.8%），是一個主要的下跌階段，其股價已移動到200天移動平均線以下，具體則看2020年3月19日低點的主要上行通道支撐位。

最近，摩根大通的股價已下跌至由多重因素決定的110.48/105.85重要支撐位；2020年11月6日/11月9日的圖形缺口支撐位以及斐波那契的一系列擴展級別。同時，自2022年6月16日以來，摩根大通的股價走勢開始在看漲逆轉“下行楔形”配置中振盪，並且在超賣區的每日相對強弱指標（RSI）振盪中出現了看漲背離信號，因此其下行勢頭已開始減弱。 如果105.85點的關鍵中期支撐位突破123.90，則可能出現逆勢反彈，再次試探133.80/143.90阻力位（200天移動平均線以及前主要上行通道支撐位自2020年3月19日低點的回拉區域）。然而，如果跌破105.85，則逆勢反彈失敗，延續其衝動性下行序列，主要下行階段將走向下一個支撐位90.80。